Lazio, ritiro a Coverciano prima dell'Empoli: tutti uniti per la corsa Champions

RASSEGNA STAMPA - La casa della Nazionale italiana per la sfida contro l'Empoli. La Lazio ha scelto un centro sportivo d'eccezione per unirsi e fare gruppo in vista della gara del Castellani: tutti in ritiro a Coverciano. Il viaggio è iniziato ieri, la squadra ha lasciato la stazione Termini alle 16 e dal tramonto è in Toscana, come riportato da Il Messaggero.

Zaccagni e Rovella conoscono bene la zona, con ogni probabilità ci torneranno anche a giugno per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Intanto i biancocelesti si concentrano e si preparano ad affrontare l'Empoli, appuntamento fondamentale per rimanere ancora in corsa per la prossima Champions League.

