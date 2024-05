Serie A, l'iniziativa speciale di 7 club per celebrare la 'Festa della Mamma'

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Domenica 12 maggio cade la ricorrenza della Festa della Mamma e, per l'occasione, sette club hanno organizzato un'iniziativa speciale per rendere omaggio alle mamme dei rispettivi calciatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sopra al numero non ci sarà scritto il nome o il cognome del giocatore, ma quello della rispettiva mamma. Un'idea nata in settimana che la Lega ha ben accolto e supportato concedendo la deroga. Purtroppo, i tempi stretti non hanno consentito a tutte le società di organizzarsi. Di seguito l'elenco di chi ha aderito: Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino, Udinese.

