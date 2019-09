PRIMAVERA - Lazio - Empoli, riecco il Fersini: l'anteprima del match

Dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni del Trapani (2-0 firmato Nimmermeer e Bianchi), la Lazio Primavera di Leonardo Menichini è pronta a rituffarsi nel campionato. La terza giornata vedrà confrontarsi i biancocelesti contro l'Empoli. Sarà la prima volta della nuova stagione al Campo Mirko Fersini (la prima casalinga si è disputata a San Basilio) con il fischio d'inizio della gara in programma alle ore 17. Al momento i capitolini guidano la classifica insieme a Inter e Atalanta a punteggio pieno.



LAZIO - Menichini, dopo l'ampio turnover di mercoledì, sembra intenzionato a scegliere la stessa formazione che ha battuto in ordine Sassuolo e Pescara. In difesa tornerà Armini, sulle fasce De Angelis e Ndrecka. In mediana si riprenderà il posto Minala, con Falbo e Czyz ai suoi lati. Davanti pochi dubbi sulla coppia titolare che sarà formata da Cerbara e Nimmermeer.



EMPOLI - La squadra toscana allenata dall'ex calciatore Antonio Buscé, è fanalino di coda in campionato dopo le prime due giornate. Battuta all'esordio con un netto 3-0 dalla Juventus, contro il Cagliari è arrivata una buona prestazione che però non è bastata ad evitare la sconfitta. Anche in Coppa Italia non è andata benissimo: dopo 120 minuti divertenti contro il Genoa (4-4 al termine dei supplementari), la lotteria dei rigori non ha premiato l'Empoli, che ha dovuto salutare subito la competizione. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2, o in alternativa il 4-3-3. Attenzione rivolta soprattutto ai due attaccanti Lipari ed Ekong, tra i talenti di maggior spicco della formazione toscana.





3a giornata Campionato Primavera 1



domenica ore 17, Campo Mirko Fersini, Formello (RM)



Lazio - Empoli



Probabili formazioni



LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Franucci, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli, Petricca, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini.



EMPOLI (4-3-1-2) - Hvalic; Donati, Matteucci, Asslani, Adamoli; Viti, Belardinelli, Zelenkovs; Bozhanaj; Lipari, Ekong. A disp.: Vivoli, Chinnici, Sidibe, Folino, Fradella, Bertolini, Pulina, Riccioni, Sakho, Lombardi, Cannavò, Martini. All.: Antonio Buscè.

Arbitro: Antonino Costanza (sez. Agrigento)

Assistenti: Emanuele Bocca e Amedeo Fine.

Pubblicato il 28/09 alle ore 20:30