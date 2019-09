PRIMAVERA - Lazio, dalla prossima si torna al Fersini: i motivi della prima lontano da casa

L'esordio casalingo della Lazio nel campionato Primavera 1, ha regalato la seconda vittoria consecutiva (Pescara battuto 2-1). I biancocelesti però, hanno dovuto giocare la prima in casa lontano dal Fersini (al Francesca Gianni di San Basilio) il campo che solitamente ospita le gare interne delle giovani aquile. Il motivo? La sfida della Lazio Women contro il Chievo, che si terrà domani alle ore 15. Anche le ragazze biancocelesti infatti, disputeranno da queste a stagione le gare tra le mura amiche al Fersini di Formello. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione però, questa concomitanza di partite interne dovrebbe essere risolta a partire dalla prossima settimana. Con calendari alternati fra casa e trasferta, la Lazio Primavera, potrà tornare a giocare sul proprio campo. Anche in caso di ulteriori future concomitanze di calendario, le giovani aquile dovrebbero avere la precedenza sulle ragazze. Dopo la sfida di mercoledì in Coppa Italia in trasferta a Trapani, la Lazio tornerà in campo in casa contro l'Empoli domenica alle ore 17.

