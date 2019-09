CLASSIFICA PRIMAVERA - Lazio a punteggio pieno, l'Atalanta ne fa 5 alla Juve

Le vittorie contro Sassuolo e Pescara, permettono alla Lazio di guardare tutti dall'alto dopo due turni del campionato Primavera 1. Solo l'Atalanta, vittoriosa per 5-0 sulla Juventus, e l'Inter, che ha battuto di misura la Fiorentina, tengono il passo dei biancocelesti. Un inizio da incorniciare per i ragazzi di Menichini che nel prossimo turno affronteranno l'Empoli. Una partita in meno per Roma e Torino che chiuderanno la giornata domani alle 15. Ecco la classifica aggiornata.



CLASSIFICA PRIMAVERA



Atalanta 6

Lazio 6

Inter 6

Genoa 4

Cagliari 4

Roma 3*

Fiorentina 3

Napoli 3

Sampdoria 3

Bologna 3

Juventus 3

Torino 0*

Pescara 0

Chievo 0

Sassuolo 0

Empoli 0

LAZIO - PARMA, LA DIRETTA SCRITTA DE LALAZIOSIAMONOI.IT

LAZIO - PARMA, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO NEL PRE

TORNA ALLA HOME PAGE