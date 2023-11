FORMELLO - Lazio, doppia alla vigilia: torna Il Mago, occhio a Provedel…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta alla vigilia. Un programma anomalo, il segnale che il “campo” deve tornare a parlare più di ogni altra cosa. Sarri affronta il Celtic in emergenza difensiva, senza Vecino squalificato, con Zaccagni out e con Provedel che salta la rifinitura per qualche sintomo influenzale. Il portiere dovrebbe farcela, in caso di forfait (da scongiurare) toccherebbe a Sepe (Mandas non è nella lista europea). In difesa di nuovo la coppia Patric-Gila, non ci sono alternative di ruolo. Sulle fasce due maglie per Lazzari, Marusic e Hysaj. Pellegrini è scivolato dietro nelle gerarchie dopo l'esordio contro l'Atletico Madrid.

A centrocampo fuori dalle opzioni Vecino, che ha rimediato tre ammonizioni nelle prime quattro partite del girone. In regia ballottaggio tra Cataldi e Rovella, non al meglio per un fastidio muscolare accusato la scorsa settimana. Guendouzi e Kamada si giocano il posto sul centrodestra, dall’altra parte riecco Luis Alberto, squalificato a Salerno. Davanti stop per Zaccagni (infortunio all’anca), Pedro e Isaksen sono in ballottaggio per chiudere il tridente con Felipe Anderson e Immobile. Il brasiliano nel pomeriggio è stato testato anche sulla sinistra del tridente.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.

