FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Cataldi fermo, Marcos c'è. E Zaccagni...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Doppia seduta, doppio regista fuori. Vecino ko per la lesione muscolare e in campo non si vede ancora Cataldi, fermo a causa del colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter da Lukaku. Stamattina Danilo ha effettuato un’ecografia a Formello, l'edema non si è ancora riassorbito: è una corsa contro il tempo per il Lecce, il recupero è sempre più complicato. Marcos Antonio si scalda, nel pomeriggio è tornato ad allenarsi coi compagni dopo aver svolto un differenziato di mattina (con la rosa divisa per reparti). Il brasiliano è stato risparmiato per la partitella a spazi ridotti (al suo posto Coulibaly della Primavera). Aveva stretto i denti nel finale con il Milan per un problema alla caviglia sinistra, in giornata ha comunque rassicurato sulla sua presenza per venerdì sera.

FORMA. Sarri sta gestendo i calciatori affaticati, Zaccagni si è riunito alla squadra soltanto nella seconda sgambata, una volta conclusi il riscaldamento e il lavoro di forza con gli elastici. Oggi pomeriggio non si è visto Marusic, regolarmente in gruppo nell’allenamento mattutino, saltato invece da Hysaj. Al minimo acciacco non si rischia nulla. Promosso per il finale di stagione Diego Gonzalez, classe 2003 che ha preso il posto di Romero, partito per disputare il Mondiale Under 20 con l’Argentina di Mascherano. Il paraguaiano dovrebbe trovare la prima convocazione in prima squadra, il campionato della Primavera volge al termine ed è già matematica la promozione.

Pubblicato il 09-05