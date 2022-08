FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Pedro corre per la convocazione

Pubblicato alle 11.30

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 19.45 - Stesse presenze della mattinata, Pedro lavora in modo differenziato e prepara il ritorno in gruppo, previsto per domani. In campo prove tattiche e partitella a campo ridotto (1-0 con gol di Basic) per tutti gli altri. Iniziata la preparazione alla trasferta di sabato, entrerà nel vivo nelle prossime 48 ore, le scelte saranno definite nella rifinitura di venerdì che precederà la partenza per Torino.

FORMELLO - Doppia seduta in programma, la prima scatta alle 10 con un solo assente nel gruppo. Pedro continua il lavoro differenziato che porterà avanti anche nel pomeriggio: nei prossimi giorni si riaggregherà ai compagni, dovrebbe fare in tempo a rientrare per la trasferta di Torino. Era stato colpito duro alla caviglia destra contro il Valladolid. Sarri avrà tutti a disposizione tranne Maximiano, squalificato per l’espulsione rimediata dopo pochi minuti con il Bologna. Il portoghese, stamattina, insieme a Furlanetto è stato impegnato nel respingere le conclusioni dei centrocampisti e degli attaccanti. Dall’altra parte Provedel e Adamonis hanno partecipato al lavoro tattico con i difensori. Il tecnico ha diviso la rosa per reparti. Sabato in panchina ci sarà per la prima volta Casale, fermo domenica scorsa a causa del turno di stop che si trascinava dalla scorsa stagione. L’ex Verona parte dietro a Patric nelle gerarchie, lo spagnolo verrà confermato al fianco di Romagnoli al centro della difesa. L’unico cambio di formazione sarà quello tra i pali con Provedel pronto a debuttare dall’inizio.

Pubblicato il 17/08 alle 19.45