FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri perfezionista sulla tattica

FORMELLO - Doppia seduta, tutti in gruppo. Non manca mezzo giocatore: Sarri sorride, di mattina segue soltanto i difensori (centrocampisti e attaccanti con il vice Martusciello), di pomeriggio va in scena la sgambata con l'intera rosa insieme. L'infermeria si è svuotata, anche Gila si è riaggregato ai compagni, era tornato con un problema al piede dagli impegni con la Spagna Under 21. Giornata piena, tattica e lavoro atletico, la preparazione della sfida di sabato con la Juventus è entrata nel vivo. Due dubbi di formazione, una volta scontata la squalifica di Marusic (si riprenderà il posto a destra): quelli in regia e al centro del tridente. A centrocampo Vecino tenta la rincorsa su Cataldi, convincente a cavallo della sosta, nel derby e poi a Monza. In attacco Immobile punta a riprendersi la maglia dall'inizio: ballottaggio aperto con Pedro, più che con Felipe Anderson. Il brasiliano si muoverà da falso nueve in caso di panchina di Ciro, in caso contrario tornerà sulla fascia destra con lo spagnolo pronto all'utilizzo a gara in corso.

Pubblicato il 05/04