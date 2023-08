FORMELLO - Lazio, i dubbi di Sarri: Lazzari rischia, Pedro verso il forfait

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La rifinitura per il riscatto. Ultimo allenamento pre-Genoa a Formello: tutti i dubbi di Sarri sono in difesa: al centro e sulle fasce. Centrocampo e attacco non dovrebbero essere toccati. Davanti Immobile prova a trascinare ancora la Lazio supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. Il tecnico pretende di più dai suoi esterni rispetto all’esordio di Lecce. Pedro non ha svolto coi compagni nemmeno la seduta di oggi: al suo posto c'era Gonzalez, pronto per un posto in panchina visto il probabile forfait dello spagnolo. A centrocampo sempre Cataldi in regia con Kamada e Luis Alberto ai suoi lati. Il giapponese è favorito su Vecino, comunque in corsa: ha messo un’altra settimana nelle gambe, anche da lui ci si aspetta una prestazione migliore, dal punto di vista tecnico e atletico. In panchina si tiene pronto Rovella, che sta svolgendo degli allenamenti supplementari per recuperare il tempo perso a causa dell'infortunio muscolare accusato in estate.

Le scelte per trovare la vittoria

Dietro i veri ballottaggi di formazione. Casale dovrebbe riprendersi il posto al fianco di Romagnoli, è in vantaggio su Patric anche considerando le caratteristiche degli attaccanti rossoblù. Nulla di scontato, non va esclusa a priori la conferma dell'ex Barca. Sulle fasce Hysaj spera di riconquistare una maglia: sta meglio, nell’ultima settimana si è allenato regolarmente nonostante l’infiammazione al tendine d’Achille che ha condizionato la sua preparazione. Lazzari rischia, Marusic potrebbe spostarsi a destra con l’albanese dalla parte opposta. Dove è leggermente indietro Pellegrini, entrato nel finale di Lecce. Prima convocazione in biancoceleste per Sepe, da ieri aggregato con i nuovi compagni. Il terzo alle spalle di Provedel e dell'ex Salernitana sarà Furlanetto.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Furlanetto, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Gonzalez. All.: Sarri.

Pubblicato il 26/08