FORMELLO - Lazio, Immobile c'è. Spettro Covid per 5 assenti

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Nel pomeriggio si rivedono Felipe Anderson e Leiva, vanno cancellati due nomi dalla lista degli assenti della seduta mattutina. Alle 15.30 scatta il secondo allenamento di giornata con i due brasiliani in campo: svolgono una parte un gruppo e una parte in modo differenziato. Non si vedono ancora invece Akpa Akpro, Luis Alberto, Romero, Zaccagni e Jony. C'è lo spettro del risultato dei tamponi effettuati dai calciatori biancocelesti, programmati oggi dalle 9.30 in poi). Gli allenamenti proseguiranno domani mattina, con il passare dei giorni si capirà chi sarà a disposizione per la partita con l'Empoli del 6 gennaio. Il timore di dover rinunciare a qualche pezzo, visto anche quello che sta accadendo in tutte le altre squadra, è più che concreto.

FORMELLO - Fine delle vacanze, ripartono gli allenamenti della Lazio. C'è un ciuffo biondo in gruppo: Immobile, tornato negativo al Covid, si è finalmente riaggregato dopo aver saltato le ultime due partite di campionato contro Genoa e Venezia. Il bomber ci sarà il 6 gennaio con l'Empoli per la ripartenza degli impegni ufficiali, si è rimesso a disposizione di Sarri, che stamattina ha riaccolto la squadra in campo con un breve discorso. Ciro ha trascorso le Feste in isolamento familiare, i tamponi effettuati nelle ultime 48 ore (e le nuove visite di idoneità) hanno dato il via libera al ritorno coi compagni. Oggi è prevista una doppia seduta a Formello, la seconda inizierà alle ore 15. La prima, alle 10.30, è stata caratterizzata da circuiti atletici e tecnici con variazioni di ritmo.

ASSENZE. Chiusura con partitella a spazi ridotti a cui non ha partecipato Hysaj, che aveva riportato un affaticamento all'adduttore destro: per il terzino albanese lavoro differenziato (ha evitato i contrasti). La certezza è il recupero di Immobile. Ora vanno definite le altre assenze: hanno saltato la sgambata di ripresa Acerbi (infortunato, lesione muscolare al flessore della coscia sinistra e controlli in Paideia per lui), Akpa Akpro (convocato anche dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa), Leiva, Luis Alberto, Romero, Felipe Anderson e Zaccagni. La speranza è che si rivedano in campo tra qualche ora e non ci siano altri casi di positività dopo il rientro del capitano biancoceleste.