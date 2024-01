FORMELLO - Lazio, Immobile convocato. Felipe preoccupa...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Felipe Anderson seduto in panchina, che guarda l’allenamento pomeridiano da bordo campo. Confermato il fastidio muscolare accusato dal brasiliano in mattinata: non sembra un problema grave, ma le valutazioni sul fronte offensivo sono diventate ancora più profonde. Zaccagni è rimasto a riposo, aveva fatto lo stesso prima del derby, la speranza è che anche lui riesca a stringere i denti per domani. Immobile è appena tornato e non sembra ancora in grado di scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo il ballottaggio è tra Luis Alberto, Vecino e Kamada, più attardato. Il Mago manca dalla sfida al Castellani, l’uruguaiano garantirebbe inserimenti nell’area avversaria in assenza di un centravanti di ruolo. Ogni mossa può dipendere dai recuperi nel tridente d’attacco. Dietro dubbio tra Lazzari e Pellegrini, Marusic si muoverà a destra o a sinistra a seconda della scelta di Sarri. Al centro favorita la coppia Patric-Romagnoli.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Kamada, Basic, Pedro, Saná Fernandes, Immobile. All.: Sarri.

FORMELLO - Due notizie positive, molto positive. Un’altra, invece, che accende i timori in attacco. Provedel in gruppo, ha sfebbrato e si è rivisto coi compagni. Stesso discorso per Immobile, pronto alla convocazione dopo lo stop muscolare (è fuori dalla trasferta di Empoli). Occhio, però, alle condizioni di Felipe Anderson, che durante la seduta di stamattina ha accusato un fastidio muscolare. Situazione da monitorare già nel pomeriggio, alle 14.30 è in programma la seconda sgambata della vigilia. Il brasiliano avrebbe giocato da falso nueve nei piani di Sarri vista la lesione all’adduttore rimediata da Castellanos nel derby e il ritorno per la panchina di Ciro, a disposizione ma con un solo allenamento nelle gambe. Le prime risposte arriveranno nel pomeriggio.

