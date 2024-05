FORMELLO - Lazio, si rivede Gila ma c’è un big al riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allarme rientrato in difesa, tutti i difensori si sono allenati in gruppo. Anche Gila, fermo dalla semifinale di ritorno con la Juventus: si è riaggregato e potrebbe pure strappare una convocazione per domenica. L’obiettivo rimane recuperarlo pienamente per la trasferta con l’Inter. Nel frattempo Tudor può dirsi soddisfatto della disponibilità di Patric e Casale gestiti durante questa settimana. È rimasto a riposo invece Marusic, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare per la sfida con l’Empoli (la speranza è che il montenegrino si aggreghi già domani durante la rifinitura). Le scelte di Tudor sono comunque legate a riflessioni tecnico tattiche, a centrocampo restano favoriti Guendouzi e Kamada, come Felipe Anderson e Luis Alberto viaggiano verso la conferma sulla trequarti. In questo caso, Zaccagni troverebbe spazio solamente come esterno sulla fascia sinistra (a destra Marusic se ristabilito, altrimenti Lazzari). Davanti ballottaggio apertissimo tra Castellanos e Immobile, oggi Tudor non si è sbilanciato minimamente in conferenza stampa al contrario di quanto fatto per il portiere. Toccherà sempre a Mandas, visto lo stop prolungato di Provedel.

Pubblicato il 10/05 alle 17.45