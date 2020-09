FORMELLO - Lazio, Inzaghi soddisfatto: niente doppia, Milinkovic si gestisce

FORMELLO - Allenamento completo di mattina, cancellata la seduta pomeridiana. Simone Inzaghi premia la rosa depennando dal programma la seconda fatica prevista per le 18. Alle 10 scatta quindi l’unica sgambata di giornata: gli assenti, oltre al lungodegente Lulic e al neoacquisto Muriqi (arrivato a Roma con uno stiramento da smaltire), sono i due difensori Vavro e Luiz Felipe. Il primo è alle prese con i soliti fastidi muscolari, il secondo è fermo per la forte contusione alla caviglia destra rimediata a Frosinone. Per il brasiliano sono stati pronosticati almeno 15 giorni di stop, non ha riportato fratture ma salterà l’esordio in campionato a Cagliari e molto probabilmente anche il recupero della prima giornata con l’Atalanta. Cataldi ha invece risolto l’infortunio alla caviglia destra e oggi ha partecipato anche alle partitelle a campo ridotto (tre colori, ritmi intensi). Ancora lavoro a parte per Milinkovic, tornato affaticato dagli impegni con la Serbia. Anche stamattina il centrocampista ha svolto delle esercitazioni differenziate con il pallone sul campetto adiacente. Domani potrebbe essere riaggregato per la ripresa delle 18. In quella che sarà con ogni probabilità la prima seduta a Formello di Fares, oggi in Paideia per le visite mediche di idoneità.

Pubblicato il 16 settembre