FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto e Radu in gruppo

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti dopo due giorni di riposo. E alle 15.30, sul campo centrale, si vedono anche Luis Alberto e Radu. Inzaghi può sorridere durante la prima seduta a Formello: lo spagnolo era rimasto a riposo per un affaticamento da giovedì scorso, il romeno invece ha smaltito definitivamente la lesione muscolare al flessore sinistro rimediata a San Siro con il Milan. Si è rimesso a disposizione dopo qualche giorno di lavoro differenziato. Il recupero per il Sassuolo si è concretizzato nel momento stesso dei controlli in Paideia, andati in scena una settimana fa. Sono previsti per domani, al contrario, quelli di Marusic: anche lui si è fermato per uno stiramento, domani si capirà se ce la farà per la trasferta di Reggio Emilio. C’è ottimismo, ma qualche dubbio resta.

NAZIONALI. Oltre ai due riaggregati già citati, sono tornati coi compagni i primi nazionali rientrati alla base, Strakosha, Milinkovic e André Anderson. Sono gli unici degli otto convocati ad aver svolto la sgambata sul terreno di gioco con il resto della rosa. Per tutti gli altri - escluso Vavro - un semplice scarico in palestra (compresi Acerbi e Immobile, protagonisti in azzurro). Assente Cataldi, bloccato da una sindrome influrnzale.Tra domani e dopodomani il gruppo sarà al completo e scatteranno le prove tattiche anti-Sassuolo. La ripresa è fissata per domani mattina.

Pubblicato il 19/11 alle 17.00