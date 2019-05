FORMELLO - Lazio, la ripresa: tanti a riposo, Immobile vuole sbloccarsi

FORMELLO - La Coppa Italia in bacheca, la fase a gironi di Europa League assicurata: a Formello Inzaghi gestisce i calciatori e rinvia a domani le prove anti-Bologna. L’aria è serena nonostante la pioggia scrosciante, la preparazione entrerà nel vivo domani anche se il tecnico potrebbe risparmiare alla squadra in ritiro all’interno del centro sportivo. Gli allenamenti sono ripresi dopo due giorni di assoluto riposo. In campo, stamattina, non si sono visti Strakosha, Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Caicedo. Palestra, scarico, fisioterapia: domani si capirà quanti di loro verranno presi in considerazione per partire dal primo minuto lunedì sera.

CHANCE. Una novità ci sarà sicuramente tra i pali: Guerrieri è pronto al suo esordio assoluto in maglia biancoceleste. Strakosha risparmiato, Proto in panchina, il classe 1996 in porta, 7 anni dalla prima convocazione in prima squadra (31 ottobre 2012). Dietro Acerbi sempre inamovibile, tutti gli altri difensori si giocano le due maglia ai suoi lati. A centrocampo possibile chance per Cataldi e Badelj, mentre Immobile guiderà l’attacco. Ha le ultime due partite stagionali per sbloccarsi.

Pubblicato il 18/05 alle 13:00