FORMELLO - Lazio, riecco tutti i nazionali: Baroni studia il piano

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Tutti i nazionali rientrati. L'unico che manca è Hysaj, assente però anche dalla doppia lista per il campionato e l'Europa League. Ritrovati in gruppo gli altri, compresi Dele-Bashiru e Castellanos, gli ultimi a tornare a Formello dalle sfide internazionali. Sono scattate le prove tattiche anti-Verona, le scelte verranno definite nei prossimi giorni, per oggi è stata programmata una doppia sgambata. Riflessioni aperte sulla formazione, qualche ballottaggio esiste, i dubbi saranno sciolti nella rifinitura di domenica.

Gila ha risolto la lesione muscolare e insidia Patric per il posto vicino a Romagnoli. A centrocampo dovrebbe essere confermato il tandem Guendouzi-Rovella, ma anche Vecino è in corsa. A destra in pole Isaksen su Tchaouna e Noslin, Zaccagni e Castellanos sono gli unici certi di una maglia sul fronte offensivo. Dia prova a difendersi dalla rincorsa dei compagni (Castrovilli testato da trequartista), il senegalese è comunque in vantaggio sulle altre candidature. Terzini Marusic a destra (più di Lazzari) e Tavares a sinistra. Pellegrini non ha concluso l'allenamento mattutino.

Pubblicato il 13/09 alle 13.29