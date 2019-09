FORMELLO - Lazio, rientra Radu. In gruppo Casasola e Djavan Anderson

FORMELLO - La ripresa con vista sul Genoa. Alle 15 la Lazio è in campo per la seduta di scarico e iniziare così la preparazione alla partita di domenica pomeriggio. L’allenamento tecnico viene svolto soltanto dai calciatori rimasti a riposo con l’Inter o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Stefan Radu, che ha smaltito l’attacco influenzale che l’aveva messo ko alla vigilia della sfida di San Siro. È a disposizione e quindi, tra tre giorni, dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa sul centrosinistra. In gruppo, oltre al recuperato Durmisi, ci sono anche Tiago Casasola e Djavan Anderson: intera sgambata con i biancocelesti a differenza di tutte le settimane precedenti. Finora si erano allenati a parte e in orari diversi rispetto alla squadra di Simone Inzaghi.

SEDUTA. Possesso palla e partitelle a campo ridotto. Chiuse dal gol di Immobile, ieri schierato negli ultimi 40’ e per questo oggi insieme alle riserve del turno infrasettimanale. Ciro, con il Genoa, tornerà dall’inizio e potrebbe essere affiancato da Caicedo nel tandem offensivo. Ballottaggio apertissimo con Correa, sempre impiegato contro Cluj, Parma e Inter. Per tutti gli altri lavoro in palestra e una leggera corsa di scarico. Prossimo appuntamento a Formello fissato per domani mattina: scatteranno le prove tattiche che culmineranno nella rifinitura di sabato pomeriggio. La Lazio non ha tempo per rammaricarsi.

Pubblicato il 26-09-2019 alle 16.45