FORMELLO - Lazio, Sarri ha fissato la ripresa degli allenamenti

FORMELLO - Due giorni di riposo concessi da Sarri alla Lazio: domenica e lunedì liberi, gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì alle 15 senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. La rosa ha staccato la spina per 48 ore prima prima di ricominciare le sedute nel centro sportivo, che comunque saranno condizionate anche dalle altre assenze per gli infortuni. Ai box a causa di problemi muscolari ci sono Acerbi e Pedro: il primo si è fermato contro l'Empoli (stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra), il secondo a Salerno (lesione al soleo del polpaccio destro).

CONDIZIONI. Sfrutteranno lo stop del campionato per recuperare la condizione, cercando di rimettersi a disposizione per la ripartenza in programma a Firenze il 6 febbraio. Non è così scontato, non si possono correre rischi di ricadute (per il difensore c'è già stata dopo le noie accusate a Venezia). Si attende il rientro anche di Radu (non si allena in gruppo da circa 10 giorni) e Akpa Akpro, che ha dovuto rinunciare alla Coppa d'Africa per la polmonite che l'ha colpito dopo essere risultato positivo al Covid (l'ha rivelato il ct della Costa d'Avorio). Le condizioni della rosa verranno gestite in questa settimana visto il prossimo weekend senza impegni ufficiali in vista.

Pubblicato ieri alle 19:45