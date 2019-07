FORMELLO - Lazio, si riparte: Inzaghi presenta alla rosa i neoacquisti

FORMELLO - Primo allenamento, è il momento delle presentazioni: Simone Inzaghi al centro del campo dà il benvenuto a Vavro e Adekanye. E proprio l’ex attaccante del Liverpool realizza il gol che sblocca la sfida d’esordio stagionale. Ritmi subito alti nonostante il caldo, le interruzioni servono solo per permettere ai calciatori di dissetarsi tra un’esercitazione e l’altra. La Lazio s’è ritrovata a Formello con tre portieri (Proto, Guerrieri e Adamonis) e quindici calciatori di movimento: Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Vavro, Rossi, Caicedo, Wallace, Correa, Adekanye, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Patric e André Anderson.

GRUPPO. Sono gli elementi che partiranno per Auronzo di Cadore: insieme a loro ci saranno i nazionali che rientreranno venerdì (Immobile, Acerbi, Durmisi e Marusic) e gli altri due neoacquisti Lazzari e Jony (l’ufficialità è vicina per entrambi). La squadra verrà rimpolpata nelle prossime settimane: Badelj si aggregherà direttamente in ritiro, lo stesso farà Strakosha (alle prese con i problemi al tendine d’Achille). In dubbio Lukaku e Berisha, i lungodegenti della rosa.

Pubblicato il 9 luglio alle ore 19.53