FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: Lulic sempre ai box

FORMELLO - Ora il Genoa. Senza Luiz Felipe, squalificato per il giallo rimediato con l'Inter: era in diffida, salterà la prossima partita di campionato. Patric è in vantaggio su Bastos per completare la linea a tre con Acerbi e Radu. Lulic è l'altro assente sicuro: il capitano è ai box per l'infortunio alla caviglia sinistra, rimarrà fuori almeno una ventina di giorni, a sinistra Inzaghi confermerà Jony oppure sposterà Marusic come successo nel secondo tempo con i nerazzurri. Le prove tattiche inizieranno tra mercoledì e giovedì. La ripresa è fissata per martedì mattina, è stata concessa alla rosa una giornata di riposo.

Pubblicato alle 02:30