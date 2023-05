FORMELLO - Lazio, weekend libero: rammarico Cataldi, Sarri si aggrappa a Vecino

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, weekend libero e ripresa degli allenamenti fissata per lunedì alle 16.30. Si comincerà a preparare la trasferta di Udine, terzultima fatica del campionato. Gli infortuni condizionano le scelte soprattutto a centrocampo. La speranza si chiama Vecino, in gruppo giovedì per la rifinitura, poi neanche in panchina con il Lecce. L'uruguaiano dovrebbe farcela per domenica, la valutazioni saranno quotidiane, rientra da una lesione al bicipite femorale destro. In caso di responso positivo, visto le caratteristiche in mediana, Sarri lo rilancerà dall'inizio tra Milinkovic e Luis Alberto. Marcos Antonio fatica tra il Sergente il Mago, ieri è arrivata l'ennesima dimostrazione. Per Cataldi si sono allungati i tempi di recupero, purtroppo potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione. Il polpaccio, colpito durissimo da Lukaku, non è ancora guarito. Il probabile segnale di un infortunio che era più grave del previsto (o del riscontrato). Un'assenza che si sta rivelando pesantissima.

