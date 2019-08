RITIRO GIORNO 6 - Inzaghi e la sforbiciata al calcio tennis: una sentenza

MARIENFELD - Allenamento finito e… tocca agli allenatori giocare. Calcio tennis, un classico del ritiro di Marienfeld. Da una parte i collaboratori Cecchi e Rocchini, dall’altra Inzaghi e Farris. Il mister cerca il direttore della comunicazione De Martino, che a pochi passi gli risponde: “Io lavoro continuamente anche per lui. Lo sa che se sono al telefono lavoro per il mister, anche se oggi è un giorno difficile (per la morte di Piscitelli n.d.r.). Inzaghi sfoggia il solito colpo: la sforbiciata micidiale, ed ogni volta fa un punto. E così arriva la vittoria. Clima disteso e divertente. Ogni tanto un po’ di svago calcistico, tra gli intensi allenamenti, ci sta. Il tutto sotto gli occhi del ds Igli Tare.

