Brescia - Lazio, Milinkovic: "Lottiamo sempre fino alla fine, ora avanti senza paura" - VD

La nona di fila, ancora nel recupero. Inzaghi aggancia Eriksson e continua a Brescia la corsa Champions League. Decisivo un piattone di Immobile, al 19esimo centro in campionato. In zona mista questa la soddisfazione di Milinkovic-Savic: “Anno nuovo, partite e vittorie nuove: speriamo di rimanere su questa strada. Quando vinci all’ultimo minuto è bello, ma sarebbe meglio segnare prima e finire più tranquilli. Dopo tutte queste vittorie non abbiamo paura. La mentalità è migliorata, giochiamo fino all’ultimo. Io leader? Non mi sento così, giochiamo in undici più i tre che entrano. Siamo tutti uniti e vinciamo tutti insieme. Chi entra dà sempre una mano, oggi è entrato anche Anderson che aveva giocato poco fin qui. Scudetto? Noi non ci fermiamo, poi vediamo che succederà alla fine. Per me i gol non contano, l’importante è vincere e andare avanti così”. (CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO ALL'ARTICOLO PER IL VIDEO)

Il centrocampista biancoceleste si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport: "E’ bello vincere all’ultimo, a me non piace tanto, spero sempre di fare gol il prima possibile. Difficoltà? Abbiamo giocato un po’ lenti, il Brescia si era messo bene. Abbiamo provato a fare qualche cross, qualche tiro, alla fine è arrivata la rete. Scudetto? Deve rimanere una parola a parte, dobbiamo guardare partita dopo partita, abbiamo una gara difficile contro il Napoli ma tutta la settimana per prepararla".

Inoltre, Milinkovic ha commentato la vittoria contro il Brescia anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo cercato il gol fino alla fine, avremmo dovuto trovare la via della rete prima del 91’ per arrivare meglio nella conclusione della sfida".

