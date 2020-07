Kumbulla, Setti: "Lazio o Inter? Si deciderà nei prossimi quindici giorni"

Sarà uno scontro di mercato quello tra Lazio e Inter per il gioiellino dell'Hellas Verona Kumbulla. Entrambe le società hanno parlato con gli scaligeri e il patron Maurizio Setti, ai microfoni di Radio Deejay ha parlato dei tempi per la chiusura dell'affare: "Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l'importante è che siano contenti il giocatore e la società. E' una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni".

