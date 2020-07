Lazio, buon compleanno Jordan Lukaku: gli auguri della società

Jordan Lukaku spegne 26 candeline. Il calciatore belga, di origine congolesi, festeggia oggi il suo compleanno. Proprio dopo aver festeggiato l'approdo in Champions League con la sua Lazio. E non tardano ad arrivare, tra i primissimi, gli auguri del club biancoceleste che sui propri social augura un felice compleanno al suo giocatore. Tantissimi i commenti dei tifosi, che colgono l'occasione per ricordare uno dei momenti più alti della sua carriera alla Lazio: l'assist a Murgia nella Supercoppa del 2017.