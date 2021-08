Lazio - Spezia, Reina da record: è il portiere che ha fornito più assist in tutti i campionati

Una gara perfetta quella della Lazio che alla prima stagionale allo stadio Olimpico ha stravinto contro lo Spezia imponendosi per 6-1. Tripletta di Ciro Immobile, rete di Felipe Anderson, di Hysaj e perla finale di Luis Alberto a fissare il punteggio. A brillare però anche Pepe Reina che per un attimo da portiere si è trasformato in assist-man. Suo è infatti il passaggio perfetto che lancia in porta Felipe Anderson e come riportato da Opta Reina è il portiere che ha fornito più assist (6) nei top 5 campionati europei a partire dal 2007/08, almeno il doppio di qualsiasi altro.

PAGELLE Lazio - Spezia: Ciro e Luis, bis di tris! Riecco FA7, Hysaj gol

MOVIOLA - Lazio - Spezia, Dionisi e Var senza sbavature: l'analisi

TORNA ALLA HOME