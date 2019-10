Serie A, il Milan vince in rimonta sul Genoa: Schone sbaglia il rigore del pareggio

Il sabato sera della Serie A offre un match tra due squadre che cercano riscatto: Genoa-Milan. Un punto in quattro partite per i rossoblù, tre sconfitte consecutive per i rossoneri. La squadra di Andreazzoli scende in campo più convinta e riesce a mettere in difficoltà l’avversario in diverse occasioni. Poi, al minuto 41’ Schone trova il gol del vantaggio con una punizione: complice Reina, che si fa passare un pallone non irresistibile tra le braccia. Il Milan trova il modo di rimettersi in carreggiata nel secondo tempo, questa volta grazie a un'ingenuità del Genoa: punizione battuta veloce, Theo Hernandez si invola e batte Radu sul primo palo. La partita cambia improvvisamente, perchè dopo una manciata di minuti l'arbitro fischia un rigore a favore dei rossoneri: tocco di mano di Biraschi in area. Il giocatore del grifone, inoltre, viene anche espulso per l'intervento su chiara occasione da gol. Dal dischetto Kessiè non sbaglia e porta in vantaggio il Milan. Ma questa si conferma la gara delle ingenuità: al 78' Calabria perde Kouame a centrocampo e lo atterra. Secondo giallo, parità numerica ristabilita. A un minuto dalla fine Kouamè viene toccato in area da Reina, l'arbitro fischia il penalty. Il portiere rossonero si riscatta dal brutto errore del primo tempo e alza il muro su Schone. Dopo un lungo recupero termina il match, sul risultato di 2 a 1 per il Milan. Gli uomini di Giampaolo salgono a quota 9 punti, rimane fermo a 5 il Genoa.

