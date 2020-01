Serie A, reti bianche tra Fiorentina e Genoa: Criscito macchia il suo record

Reti bianche, ma senza noia al Franchi. Alla fine lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa è un po' frutto del caso, un po' della sfortuna. Quella che per esempio colpisce Criscito al 15' del primo tempo. Un minuto prima, Pezzella atterra Favilli in area: calcio di rigore. Ma il capitano dei rossoblu si fa ipnotizzare da Dragowski (penalty potente ma centrale, ndr) macchiando irrimediabilmente il proprio record. Prima di questo errore, infatti, Criscito aveva realizzato il 100% dei rigori tirati in carriera (13 su 13, ndr). Da registrare una traversa a inizio gara di Milenkovic per la viola, che ci prova per tutta la partita senza troppa brillantezza. Di fatto i rimpianti maggiori li porta a casa il Genoa, fermato - sopratutto nella ripresa - da San Dragowski, in formissima. Pareggio tutt'altro che noioso, ma inutile. I liguri restano fermi in penultima posizione, mentre la Fiorentina non si smuove dal suo mediocre 12° posto.

