Roma - Lazio, De Angelis: "Facciamo attenzione. Fonseca bravo, Inzaghi meraviglioso" - VD

Voce storica di mille derby, milioni di emozioni. "Ognuno con la propria storia", ci dice in esclusiva. Guido De Angelis è pronto a vivere l'ennesimo Lazio -Roma, o Roma - Lazio che sia. Scaldacollo e giacchetto biancoceleste, anche il noto speaker di Radiosei e fondatore di Lazialità è ormai entrato in clima derby. Lo abbiamo intercettato a margine dell'evento "Gli amici di Pietro e Andrea", ecco le sue parole a Lalaziosiamonoi.it: "Ne ho visti talmente tanti, ogni derby ha una sua storia. La Lazio deve fare una grande partita per vincere, perché i derby si giocano sull'episodio, sulla concentrazione, la freddezza. È tutto da giocare. Noi stiamo bene, ma la Roma è una buona squadra. Una è terza e l'altra è quarta, questo dice tutto. La Lazio se ha l'obiettivo della Champions deve fare attenzione. All'andata avevamo qualcosa in più ma in campo poi c'è scappato il pareggio: va giocata con intelligenza. La Roma ha un buon centrocampo nonostante le assenze. È una squadra sorniona, Fonseca è bravo. Ma noi abbiamo Inzaghi che sta facendo delle cose meravigliose, una squadra che finalmente è diventata più cinica. Speriamo bene. I 20 mila della Lazio si faranno sentire".

VIDEO - L'INTERVISTA A GUIDO DE ANGELIS