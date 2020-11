Borussia Dormund, Bellingham: "Contro la Lazio potevo fare di più"

Il girone di Champions League si sta per concludere e mercoledì prossimo la Lazio affronterà il Borussia Dortund al Signal Iduna Park, ma senza la presenza del "muro giallo". All'andata i biancocelesti hanno surclassato i tedeschi vincendo 3-1 e annullando i punti di forza della squadra di Favre come Sancho, Haaland e Bellingham. Proprio il centrocampista inglese è tornato sulla gara dell'Olimpico e sulla sua prestazione non esaltante dopo il match di ieri: "La partita contro la Lazio non è stato l'esordio che desideravo. Sapevo di poter fare meglio e credo di averlo dimostrato stasera". Vedremo se il ragazzo sarà il man of the match di settimana prossima o se la difesa laziale riuscirà a neutralizzarlo ancora una volta.