DIRETTA - Bruges - Zenit 3-0: i nerazzurri accorciano sulla Lazio

UEFA Champions League 2020-2021

Club Bruges - Zenit S. Pietroburgo

Girone F - 5ª giornata

Mercoledì 2 dicembre 2020, ore 21:00

Stadio Jan Breydel

CLUB BRUGES (4-1-4-1): Mignolet; Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Balanta; Bonaventure, Vanaken, Vormer, Lang; De Katelaere. All. P. Clement. A disp.: Horvath, Sobol, Krmenčík, Schrijvers, Deli, Okereke, Badji, Van Der Brempt, Van Den Keybus.

ZENIT S. PIETROBURGO (4-3-3): Kerzhakov; Sutomin, Prokhin, Rakits'kyy, Douglas Santos; Erokhin, Barrios, Kuzyaev; Driussi, Azmoun, Malcom. All. S. Semak. A disp.: Vasyutin, Lunev, Krugovoi, Mostovoy, Zhirkov, Ozdoev, Musaev, Shamkin.

Arbitro: Serdar Gözübüyük

Assistenti: Joost van Zuilen e Johan Balder

IV Uomo: Allard Lindhout

Var: Dennis Higler

Avar: Bas Nijhuis

FINE SECONDO TEMPO

90' +2 - Triplice fischio allo stadio Jan Breydel: dominio indiscusso del Bruges che annienta lo Zenit 3-0 portandosi a 7 punti in classifica. La squadra di Clement riduce così la distanza dalla Lazio, che con il pareggio in casa del Dortmund sale a quota 9: resta invariato pertanto il distacco con i gialloneri, sempre primi con 10 punti. Zenit matematicamente eliminato da tutte le competizioni europee.

90' +1 - Ultimo cambio per i belgi: lascia il campo anche Clinton Mata, entra Van den Keybus.

90' - Ammonito Porkhin per un fallo a centrocampo.

87' - Tris di cambi per il Brugge: esce Vanaken entra Sobol, Schrijvers rileva Vormer e Okereke invece sostituisce Lang.

81' - Reazione d'orgoglio dello Zenit con Sutomin che colpisce la traversa in proiezione offensiva.

75' - Cambia ancora lo Zenit: fuori Malcom, entra Shamkin.

74' - Tris del Bruges! Lang chiude il match: diagonale perfetto dell'attaccante nerazzurro, nulla può Kerzhakov.

67' - Giallo per Sutormin per un intervento quasi al limite.

65' - Altro cambio per lo Zenit: entra Musaev, out Kuzyaev.

58' - Raddoppio del Bruges: Vanaken non sbaglia dagli 11 metri, 2-0 per i padroni di casa.

57' - Calcio di rigore per il Bruges: pestone di Kuzayev a De Keteleare e penalty ineccepibile.

48' - Gol annullato allo Zenit per fallo di mano di Musaev.

45' - Tris di cambi per lo Zenit: entrano Ozdoev per Erokhin, Mostovoy per Driussi e Krugovoy per Rakistkiy.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Ancora Bruges pericoloso: tiro di Lang dalla distanza, Kerzhakov neutralizza in due tempi.

37' - Altra chance per i padroni di casa, questa volta con Vanaken che sugli sviluppi di un calcio d'angolo tutto solo stacca di testa senza però angolare la traiettoria. Bruges ad un passo dal raddioppio.

33' - Gol del Bruges! Sul cross dalla sinistra respinta corta della difesa russa proprio sui piedi di De Keteleare che da dentro l'area fredda Kerzhakov per l'1-0 dei padroni di casa.

24' - Va in gol lo Zenit ma la gioia dura solo un istante: fuorigioco segnalato a Sutormin che aveva crossato per Azmoun. Corretta la chiamata del direttore olandese.

13' - Ci prova lo Zenit con Malcom servito da Driussi: il mancino del brasiliano però è fuori misura. Primo tentativo per gli ospiti.

7' - Ritmi blandi, fase prolungata di studio tra le due contendenti.

1' - Partiti! Il primo pallone è giocato dallo Zenit.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, le prime note dell'inno della Champions: tutto pronto per il calcio d'inizio!

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Club Bruges - Zenit S. Pietroburgo, gara valida per la quinta giornata della Uefa Champions League girone F, lo stesso della Lazio.