Lazio | Presentata la lista per la Champions: Sarri taglia due uomini

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

La Lazio ha pubblicato la lista dei giocatori convocabili per la fase a gironi della Champions League. Secondo i parametri UEFA, nella lista A possono essere inseriti un massimo di 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri e almeno 8 obbligatoriamente cresciuti in Italia di cui almeno 4 nel club di appartenenza. Se i calciatori provenienti dal vivaio sono meno di 4, il numero totale si abbassa a 22 (questo è il caso dei biancocelesti che in rosa hanno solo Cataldi come prodotto del settore giovanile). Nella lista B, che va consegnata alla vigilia di ogni partita, ci sono i tesserati nati dall'1 gennaio 2001 in avanti e che hanno fatto parte della squadra per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi.

La lista

Nelle scelte del club capitolino salta all'occhio l'esclusione di Mandas e Basic. Il terzo portiere in Europa sarà Magro che fa parte della lista B. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

Pubblicato il 4/9