Lazio, Oddi: "Guendouzi mi ricorda Re Cecconi. Vasquez? Buon giocatore ma..."

© foto di Federico Gaetano

La vittoria sull'Empoli ha dato nuovo slancio alla Lazio di Tudor che, nella penultima giornata di campionato, sarà impegnata nella sfida contro i campioni d'Italia dell'Inter. In merito al momento dei biancocelesti e non solo ecco le parole di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Un paragone tra giocatori della mia Lazio e quella di oggi? Come corsa vedo una grande analogia tra Guendouzi e Re Cecconi. Non sono giocatori che fanno tanti gol, ma in campo si sentono, hanno un peso evidente".

"Vasquez del Genoa per la difesa della Lazio? E’ un buon giocatore, ma il passaggio da una piazza come quella di Genova a quella laziale è tutto da verificare. Un esempio è quello di Kamada. Ha faticato molto ad adattarsi, ora iniziamo a vedere le sue qualità. Bravo anche Tudor a valorizzarlo, a farlo giocare di più, ha sfruttato la sua crescita anche in termini di adattamento", ha concluso l'ex biancoceleste.