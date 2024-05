Lazio Primavera, ad Empoli senza Sanderra: la decisione del Giudice Sportivo

Manca un ultimo sforzo, poi saranno play-off. La Primavera della Lazio volerà ad Empoli per l'ultima giornata della regular season, ma dovrà farlo senza mister Sanderra in panchina. Come riportato infatti dal comunicato ufficiale numero 242 della Lega di Serie A, l'allenatore biancoceleste è squalificato per una giornata "per avere, al 48esimo del secondo tempo (gara Lazio - Inter), contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irrispettosa". Pertanto, a guidare i capitolini ci sarà mister Dario Barraco.