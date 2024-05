Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il giorno della finale di Coppa Italia. Questa sera, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico, Atalanta e Juventus si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Sarebbe il primo per Gasperini in nerazzurro, Allegri invece vuole dare un senso a un finale di stagione un po' deludente. Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Fischio d'inizio ore 21, il match sarà visibile in diretta TV in chiaro e gratis sui canali Mediaset, più precisamente su Canale 5.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; De Ketelaere. All.: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.