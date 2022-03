Calciomercato Lazio, priorità alla difesa: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La stagione non è finita, manca ancora qualche gara ma è tempo già di pensare al futuro. La Lazio sta mutando, il cambiamento iniziato con l’arrivo di Sarri è a metà percorso. Il lavoro del tecnico toscano ha saputo esaltare alcuni giocatori e alcuni reparti a discapito di altri. La difesa senza dubbio è stato il reparto che ha avuto più difficoltà, il tecnico non lo ha mai nascosto e per questo ha suggerito alla società qualche nome che potesse rinforzarlo e aiutarlo a completare l’opera di ricostruzione. Il calciomercato invernale non ha portato gli esiti sperati e ora si punta su quello estivo, tenendo a mente sempre i nomi dei possibili partenti dato il mancato rinnovo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a partire dalla porta questi sono i nomi che il club starebbe valutando. In cima alla lista c’è sempre il nome di Kepa dal Chelsea, a questo però si era aggiunto quello di Sergio Rico che attualmente difende i pali del Maiorca ma è di proprietà del Psg. Ma c’è un altro nome che stuzzica l’interesse della Lazio ed è quello di Carnesecchi, attualmente alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Ricordando sempre che il rinnovo di Reina dipende dalla qualificazione all’Europa League e che quello di Strakosha ancora non è arrivato, le parti sono in trattativa da tempo e sembrava esserci una speranza. Si dovranno incontrare di nuovo per parlarne, il tempo però stringe. Sull’albanese c’è sia la Premier sia la Bundesliga, stando alle ultime indiscrezioni però a queste si aggiunge anche una squadra italiana: il Torino.

DIFESA – È forte e concreto l’interesse per Alessio Romagnoli. Il romano è in scadenza al Milan e le ultime stagioni non sono state felici per lui. Alla Lazio potrebbe dare un contributo notevole, Sarri approva la sua candidatura. La società ha messo sul piatto la propria offerta: 3,2 milioni più i bonus. C’è la disponibilità del giocatore ma al momento nessuna parola. Romagnoli è in cima alla lista dei vorrei ma non è il solo, non è stato dimenticato Casale del Verona. Il tecnico toscano lo considera ancora un valido profilo per rinforzare il reparto. A questi si aggiunge il nome Georgios Kyriakopoulos, piace alla società che ci starebbe facendo un pensierino. Al momento però niente di concreto.

Pubblicato il 23/3

