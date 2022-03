Calciomercato Lazio, difesa da rifondare: a sinistra idea Kyriakopoulos

La Lazio deve mettere basi nuove nel reparto arretrato, per la fascia sinistra spunta il nome del terzino greco del Sassuolo

Difesa da rifondare, è un’urgenza, il derby è stata solo l’ennesima (sgradita) conferma. Luiz Felipe andrà via a parametro zero, con molta probabilità lo seguirà Patric e pure Acerbi può salutare a fine stagione. Non è più uno scenario così remoto. Riflessioni, tante, pure sulle fasce. Lazzari, Marusic e Hysaj sono tutti esterni di piede destro, uno dei tre può andare via: dipenderà dalle offerte, nessuno a oggi può essere considerato intoccabile. Lotito progetta la rivoluzione, il tracollo nella stracittadina l’ha fatto infuriare, è stanco di queste cadute rovinose, eppure è lui il primo a dover fare chiarezza sulle intenzioni del club. Il rinnovo di Sarri è stato sbandierato per mesi, da Natale non se ne parla più. Il tecnico è rimasto scottato dal mercato di gennaio, ora pretende garanzie in vista dell’estate. Il rapporto con Tare non è mai decollato, eppure ci sono frequenti confronti tra le parti su come e dove migliorare la rosa. Alla Lazio serve un terzino mancino, un titolare. Radu va per i 36 anni, ha già rinnovato per un anno, può essere un’alternativa. Kamenovic non convince, Sarri non lo utilizza mai, non è preso in considerazione, in estate potrebbe andare in prestito. Serve un padrone per la fascia sinistra, un giocatore pronto, che possa portare gamba e buona tecnica.

IDEA GRECA - A Formello s’è fatto il nome di Georgios Kyriakopoulos del Sassulo. È un classe ’96, si sta consacrando con Dionisi, è ormai il titolare della fascia mancina neroverde. S’è preso la titolarità a fine ottobre, ha scalzato Rogerio, sta diventando uno del Sassuolo che ormai macina gioco e punti. È il secondo terzino ad aver sfornato più assist in Serie A (5), in questa speciale classifica lo precede Theo Hernandez. Non uno qualunque. Kyriakopoulos sta crescendo molto anche in fase difensiva, è su questo che lo staff di Dionisi ha lavorato negli ultimi mesi, cominciando a ottenere buoni risultati. Il greco - che ha dalla sua cinque presenze in nazionale - inoltre è abituato a giocare a quattro, dettaglio da non trascurare. Il Sassuolo lo valuta circa 10 milioni di euro, il ragazzo ha rinnovato il contratto un mese fa, era in scadenza a giugno, il club emiliano s’è voluto cautelare dopo le ottime prestazioni stagionali. Il rinnovo non preclude il mercato, il Sassuolo è club abituato a trattare e a cedere di fronte a offerte importanti. Era costato meno di un milione tre anni fa, prelevato dall’Astreas Tripolis, potrebbe rappresentare una plusvalenza importante per i neroverdi. La Lazio ci pensa, chissà che non possa diventare un obiettivo caldo nei prossimi mesi.

