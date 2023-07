Calciomercato Lazio | Torreira, nuovo affondo: c’è l’offerta al Gala

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO TORREIRA - Sarri scalpita, vuole rinforzi. Sta lavorando ad Auronzo con la squadra dell’anno scorso - senza più Milinkovic - e con diversi giovani. Lotito gli ha garantito che presto arriveranno i giocatori che chiede, il presidente sta lavorando in prima persona per cercare di chiudere altre operazioni, dopo quella Castellanos. Una delle priorità di Sarri è il play: c’è Cataldi, è una garanzia, ma il tecnico vuole un altro elemento in quel ruolo. La Lazio è pronta a mettere sul piatto 25 milioni, Cairo per ora non molla, ne chiede 30. Per questo oggi ci sono stati nuovi contatti per Lucas Torreira con il Galatasaray. La Lazio ha offerto 15 milioni tra parte fissa e bonus, una cifra vicina alle richieste del club turco. Lotito lavora su più tavoli, vuole accontentare Sarri. La pista che porta a Samuele Ricci rimane viva, ma occhio a Torreira che torna a scalare posizioni e può tentare il sorpasso. L’uruguaiano a Istanbul sta bene, ma tornerebbe volentieri in Italia e sposerebbe con entusiasmo il progetto Lazio. Inoltre il Galatasaray continua a trattare per Paredes e Fred. Giocatori che si muovono proprio nel ruolo di Torreira…

