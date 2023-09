Gualtieri e la foto con Lukaku: “Lotito si è trattenuto”. Poi svela un retroscena…

"La foto? Non voglio commentare, non voglio fare polemiche istituzionali", aveva commentato così Claudio Lotito, presidente della Lazio il caso Lukaku-Gualtieri. La foto del nuovo giocatore della Roma, davanti al Colosseo, con il sindaco della Capitale, non è stata presa bene dagli stessi cittadini e utenti sui social. Per questo si è generato un caso mediatico. A rispondere alle critiche è stato lo stesso Roberto Gualtieri che, a margine della conferenza di presentazione del Dibattito pubblico sullo stadio della Roma. Questo il suo pensiero riportato da Il Corriere dello Sport: “Le critiche di Lotito? Veramente ha detto che non commentava, si è trattenuto (ride). È stato un episodio non particolarmente significativo, ci sono ottimi rapporti tra l’amministrazione e le società. E siamo vicini a entrambe. Abbiamo anche invitato la Lazio a festeggiare il secondo posto in Campidoglio, ma non è stato possibile. Dal punto di vista istituzionale c’è piena equanimità. Anzi, ho una Giunta piena di laziali (ride, n.d.r.). Come sindaco lavoro affinché ci sia tutto il supporto a entrambe le società di Roma Capitale. C’è un totale atteggiamento equilibrato e corretto. Poi come persona ognuno ha la sua fede calcistica, e penso che i tifosi siano contenti che il sindaco non nasconda quello che pensa. L’importante è distinguere istituzione e persona. Da tifoso dico che per la Roma è stata una partenza difficile, ma abbiamo una rosa che si è rafforzata molto e aspettiamo con fiducia che possa farsi valere”.

Pubblicato ieri alle 14:45