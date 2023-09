Roma, Gualtieri in posa con Lukaku infiamma il web: "Pensa alla città non al calcio"

L'arrivo di Romelu Lukaku ha scaldato i tifosi della Roma. Tra questi anche il sindaco Gualtieri che ha accolto il belga al Colosseo e si è fatto immortalare con il calciatore. Lo scatto è stato pubblicato dallo stesso primo cittadino di Roma che ha aggiunto la didascalia: "Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l’ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città". Un post che non è andato giù agli utenti che hanno preso d'assalto il post accusando Gualtieri di pensare più al calcio che alla città. "Pulisci le strade invece di farti le foto", "Sei un sindaco fantasma ed esci solo per ste cose" e "Dovresti essere il sindaco di tutti, non solo quella tua squadra del cuore" sono solo alcuni dei messaggi apparsi sotto la foto. Non è finita qui, perché il comportamento dei tifosi presenti a Ciampino durante l'arrivo di Lukaku è un altro tema importante. Molte macchine sono state danneggiate dai tifosi che ci sono saliti sopra per vedere meglio il neo attaccante. I follower hanno aggiunto sul tema frasi come "Le macchine le paghi tu?" oppure "La foto con il giocatore sì, mentre le persone che hanno subito i danni alle macchine le hai abbandonate? Non dovresti pensare anche agli ultimi?".