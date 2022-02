La coppia che mette i "Brividi" è della Lazio: Immobile e Milinkovic, i protagonisti sono loro

Da Sanremo all'Artemio Franchi, c'è sempre un duo vincente. Va in scena la 24° giornata di Serie A in concomitanza con la finale della 72° edizione del Festival di Sanremo. Ad avere la meglio sul manto verde è la Lazio che contro la Fiorentina mette a segno tre reti, prima Milinkovic, poi Immobile e infine l'autogol di Biraghi fa rassegnare completamente Terracciano. Tre punti preziosissimi, Maurizio Sarri voleva un bel regalo, detto fatto, il pacco è stato consegnato. Se nello scontro diretto hanno avuto la meglio i biancocelesti grazie alle firme di Milinkovic e Immobile, il festival di Sanremo è stato vinto dal duo Mahmood e Blanco con il brano "Brividi". E come da copione spuntano delle vere analogie perché le giocate e gli inserimenti di alto livello del serbo hanno portato ad aiutare la Lazio e agguantare la vittoria, come anche il cinismo sotto porta del capitano della Lazio. Non a caso il Sergente è l'assistman personale più prolifico per Ciro Immobile: 22 passaggi vincenti per il bomber. La coppia è da brividi, entrambi hanno partecipato al gol con 8 reti e 8 assist per il centrocampista, mentre 18 marcature condite da due passaggi vincenti per il bomber biancoceleste. Sono scintille, un vortice di emozioni quando i due entrano in area di rigore. Da una parte l'eleganza e giocate da capogiro, dall'altra musica a suon di gol che fa ubriacare qualsiasi difesa italiana e non solo. La Lazio dalla sua parte può contare sempre sui due leader vista la risposta sempre decisiva che riescono a dare in campo. "Ho sognato di volare con te, su una bici di diamanti", e ancora: "E mi vengono i brividi, brividi, brividi", frasi non da poco, semplicemente stanno a simboleggiare gli effetti che le giocate di Immobile e Milinkovic suscitano ad ogni amante del calcio. La Lazio può contare su di loro, sono la macchina motrice del vero divertimento.

