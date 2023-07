Lazio | Ciao Milinkovic, 8 anni di splendore: ora le lacrime sono di nostalgia

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Che la storia tra la Lazio e Milinkovic fosse speciale si era capito già il 26 luglio 2015. Il Sergente era un giocatore del Genk, che aveva definito la sua cessione alla Fiorentina. Al momento della firma l'allora ventenne scoppiò in lacrime: "Non posso firmare, ho dato la mia parola alla Lazio...". Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si giocava per rabbia o per amore direbbe De Gregori. E Milinkovic nella Lazio ha trovato il suo amore: otto anni stupendi, mai una parola fuori posto, mai un capriccio legato al calciomercato. Un rapporto solido con l'ambiente e con la società, che non avrà portato all'ennesimo rinnovo, ma ha permesso al club biancoceleste di incassare circa 40 milioni di euro dalla sua cessione, a un solo anno dalla scadenza del contratto.

Milinkovic, il bambino diventato uomo con l'aquila sul petto

Qualche giorno più tardi della mancata firma con la Fiorentina Milinkovic sbarcò a Fiumicino. Sciarpa della Lazio al collo e faccia da bambino: viso sbarbato, ma occhio vispo, deciso a intraprendere un'avventura che si rivelerà la più importante della carriera. Ad aspettarlo all'aeroporto ben 600 tifosi, rimasti colpiti dalle sue prestazioni al Mondiale Under 20, ma soprattutto dall'impatto di questo ragazzone con il mondo biancoceleste. Sergej a Roma diventerà Sergente, miglior centrocampista della Serie A, trascinatore di una squadra di cui formalmente è vice capitano, ma di fatto insieme a Immobile è il leader indiscusso. Sergej a Roma vive il suo amore per la bellissima Natalija, diventa padre di uno spettacolo come la piccola Irina, ed entra nel cuore di un popolo intero. Quel popolo di cui è il miglior cannoniere straniero della storia, meglio di fenomeni come Veron e Nedved o di una leggenda del calcio come Klose, miglior marcatore della storia del Mondiale. Il suo approdo in Arabia Saudita lo mette al riparo per ora dal vestire altre maglie italiane: in Serie A il nome di Milinkovic è legato alla Lazio, e basta.

La Lazio di Milinkovic: dalla Champions alla Champions

Milinkovic arrivò alla Lazio nell'estate del preliminare di Champions con Pioli, saluta con la Lazio qualificata ai gironi sotto la guida di Sarri. In mezzo l'avventura nella coppa dalle grandi orecchie con Inzaghi post Covid, ma anche tre trofei: la Supercoppa Italiana contro la Juventus nell'agosto 2017, la Coppa Italia contro l'Atalanta del maggio 2019 indirizzata proprio da un suo imperioso stacco e la Supercoppa sempre contro i bianconeri del dicembre 2019 a Riad, sua prossima città di residenza (sede dell'Al-Hilal). Dal punto di vista realizzativo Sergej è stato un attaccante aggiunto: 57 gol, in ben due stagioni sopra alla doppia cifra (2017-18 e 2021-22), 49 assist e un feeling perfetto con Immobile. Il Sergente ha segnato contro tutte le grandi, in un derby ha addirittura rischiato la propria incolumità per battere Rui Patricio, ha messo le sue ultime firme sul decennale del 26 maggio. Ora inizierà il post Milinkovic, perché i grandi lasciano sempre il segno. Ci sarà un dopo, perché c'è stato addirittura un dopo 31 agosto 2002, nessuna cessione può spaventare. Lo splendore della storia tra Milinkovic e la Lazio resta, quello non svanirà mai.