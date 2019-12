Lazio, Immobile incontra Djokovic: Dubai meta di campioni - FOTO

Immobile si gode, insieme a tutta la famiglia, il sole di Dubai. Tra spiagge, mare e relax il bomber della Lazio deve recuperare energie per affrontare l'anno che verrà. Ma non è il solo grande campione ad aver scelto la meta degli Emirati Arabi, perchè anche Djokovic ha deciso di trascorrere lì le feste natalizie. E i due, proprio sulla stessa spiaggia, si sono incontrati. L'attaccante della Lazio e il grande tennista ne hanno approfittare per scattare una foto insieme, prontamente pubblicata da Immobile sul proprio profilo Instagram. Dubai località per ricaricare le batterie, Dubai meta per campioni.

Pubblicato il 25-12 alle 15.30