Lazio, pattuiti i bonus Champions e Scudetto. Ma sul taglio degli stipendi...

Due punti di primaria importanza nel taccuino di Claudio Lotito: il rinnovo di Inzaghi e i patti relativi ai bonus e ai tagli degli stipendi dei giocatori. L'ultimo meeting con i calciatori c'è stato il 18 maggio, quando si era arrivati a un accordo di base sui premi. Poi, nei giorni successivi, c'erano stati ulteriori contatti per stabilire il taglio degli stipendi relativo ai mesi del lockdown. La prima ipotesi era quella di una mensilità per poi spalmarla nella stagione successiva, poi Lotito ha chiesto un ulteriore sforzo proponendo il taglio sia di marzo che di aprile, ma con la promessa di aumentare il premio Champions. Un bonus - quello legato alla qualificazione in Europa e allo Scudetto - di cui ancora non si conoscono le cifre: le indiscrezioni riportate dalla rassegna di Radiosei parlano di 10 milioni di euro.