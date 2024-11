RIVIVI DIRETTA - Lazio - Cagliari 2-1, triplice fischio: la decidono Dia e Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

Serie A 2024/25 | 11ª giornata

Lunedì 4 novembre 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - CAGLIARI 1-1: 3' Dia (L), 41' Lovumbo (C), 76' Zaccagni (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (80' Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (73' Zaccagni), Rovella; Isaksen (63' Pedro), Dia (80' Dele-Bashiru), Noslin (46' Vecino); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna. All.: Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (67' Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano (67' Viola), Luvumbo (83' Deiola); Piccoli (83' Palomino). A disp.: Azzi, Ciocci, Deiola, Felici, Jankto, Lapadula, Marin, Mutandwa,Palomino, Pavoletti, Prati, Sherri, Wieteska. All. Nicola.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Preti - Garzelli; IV Uomo: Zufferli; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri.

Ammoniti: 9' - 78' Adopo (C), 17' Augello (C), 25' Noslin (L), 29' - 78' Mina (C), 49' Zappa (L), 61 Lazzari (L), 64' Lovumbo (L), 85' Rovella (L)

Espulsi: 78' Adopo (C), 78' Mina (C)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina la sfida!

90'+3' Altra occasione per i biancocelesti, Zaccagni solo davanti a Scuffet. Il portiere del Cagliari lo anticipa e gli nega la gioia del gol.

90'+1' Iniziativa di Pedro che porta la Lazio in area di rigore del Cagliari, poi il passaggio per Castellanos che spreca una chance.

90' Concessi 5' di recupero.

89' Spreca ancora la Lazio, Castellanos sfiora il gol del 3 a 1.

85' Ammonito Rovella.

83' Cambio anche per il Cagliari: fuori Lovumbo, dentro Deiola. Esce anche Piccoli, dentro Palomino.

80' Doppio cambio per la Lazio: fuori Lazzari e Dia per Marusic e Dele-Bashiru.

78' Giallo per Mina per aver commesso fallo su Castellanos e viene espulso per somma di ammonizioni. Ammonito anche Adopo, espulso anche lui.

77' Fuori Zorteca dentro Felici.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Zaccagni non sbaglia dal dischetto e riporta la Lazio in vantaggio

75' Calcio di rigore per la Lazio: intervento duro di Zortea su Pellegrini.

73' Sostituzione per i biancocelesti: fuori Guendouzi, dentro Zaccagni.

71' Lazio ancora dalle parti di Scuffet con Lazzari che crossa in area, salta Castellanos ma non ci arriva.

69' Spintone di Lovumbo su Castellanos, l'arbitro interviene ma non estrae il cartellino.

67' Primo cambio cambio per Nicola: fuori Gaetano, dentro Viola. Esce anche Augello, al suo posto Obert.

66' Occasione per la Lazio! Cross perfetto di Pedro su punizione, Romagnoli ci mette la testa ma non arriva. Ci prova Castellanos, ma non trova la porta.

64' Lovumbo spintona Lazzari, arriva il giallo per il giocatore del Cagliari.

63' Sostituzione per la Lazio: fuori Isaksen, dentro Pedro.

61' Ammonito Lazzari per un intervento su Piccoli.

59' Doppia occasione per la Lazio! Prima con Castellanos, ma il tiro viene ribattuto e arriva in soccorso Vecino. L'uruguaiano però non la colpisce bene e Scuffet para.

54' Conclsione di Castellanos, servito da Isaksen, che però colpisce in pieno Mina. Il difensore del Cagliari resta a terra.

53' Insiste ancora la Lazio con Guendouzi che poi serve Isaksen, il danese prova il tiro ma viene murato da due giocatori del Cagliari.

52' Tenta la conclusione anche Pellegrini, ma il tiro è debole e la palla finisce tra le braccia di Scuffet.

51' Scatto di Piccoli che, servito da Adopo, va alla conclusione ma il tiro è troppo alto e finisce oltre la porta.

49' Ammonito Zappa per una trattenuta ai danni di Dia.

46' Primo cambio per la Lazio: esce Noslin, entra Vecino.

46' Fischia l'arbitro: inzia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo all'Olimpico.

45' Concesso 1' di recupero.

41' Il Cagliari trova il gol del pareggio con Lovumbo che, su deviazione di Gila, spiazza Provedel.

38' Lancio lungo di Luperto a cercare il compagno in area, ma Gila intercetta il tiro e allontana il pericolo.

36' Lovumbo vince il duello con Gila, calcia la conclusione ma Provedel non si lascia sorprendere e salva la Lazio.

34' Sbaglia il controllo Gaetano, lo anticipa Guendouzi che gli sfila la palla e concede la ripartenza della Lazio.

33' Calcio d'angolo per la Lazio, va Isaksen dalla bandierina. Cross in area che viene però allontanato dal Cagliari.

29' Viene poi ammonito Mina una volta terminata l'azione.

28' Lancio in profondità di Provedel, perfetto l'aggancio di Castellanos che poi sceglie di servire Isaksen. Il danese poi viene atterrato da Mina davanti a Scuffet. L'arbitro però lascia proseguire il gioco.

27' Subisce dallo Lazzari da Lovumbo, l'arbitro interviene assegnando la punizione ma non il cartellino.

25' Ammonito Noslin per un intervento su Zappa.

23' Avanza il Cagliari che torna a affacciarsi dalle parti di Provedel, Makoumbou cerca la conclusione ma il portiere della Lazio dice 'no'.

21' Faccia a faccia tra Castellanos e Mina, il biancoceleste ha commesso un fallo ai danni dello spagnolo.

19' Dalla distanza ci prova Castellanos, un tiro velenosissimo, ma Scuffet ci mette i guantoni e salva il Cagliari.

17' Secondo giallo della sfida è per Augello che nel duello con Isaksen atterra il biancoceleste trattenendolo.

16' Tentantivo di cross da parte di Lovumbo che però viene chiuso da Gila.

13' Controllo in area di Castellanos verso Noslin, il biancoceleste però non riesce a calciare la conclusione. Si lamenta il Cagliari che vorrebbe un fallo su Zappa.

11' Si avvicina la squadra di Nicola dalle parti di Provedel con Zortea che cerca la giocata, ma Gila chiude bene e allontana il pericolo.

9' Primo ammonito del match è Adopo per un fallo commesso ai danni di Rovella.

8' Primo affondo degli ospiti con Piccoli che tenta la conclusione, ma non trova la porta. C'è però deviazione e il Cagliari guadagna un caclio d'angolo.

7' Prova a ripartire il Cagliari che cerca di proporre qualcosa, ma la Lazio non concede spazi e non gli permette di salire bloccandolo a centrocampo.

3' GOOOOOOOOOOOOL! Lazio subito in vantaggio. Perfetto il cross di Pellegrini che la mette direttamente in porta, Scuffet si fa trovare pronto ma non la trattiene e Dia ne approfitta sbloccando così la sfida.

1' Buon passaggio di Guendouzi per Isaksen che però viene chiuso da due avversari. Interviene l'arbitro, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

1' Fischia l'arbitro: inzia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Lazio e Cagliari hanno terminato il riscaldamento e stanno rientrando negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cagliari, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Como, i biancocelesti tornano di nuovo in campo con l’obiettivo dare continuità ai risultati e alle prestazioni positive ottenuti finora. La squadra di Baroni affronterà all’Olimpico il Cagliari, reduce dalla sconfitta col Bologna rimediata nel turno precedente. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:45.

