RIVIVI DIRETTA - Lazio - Inter 3-1: Anderson-Luis Alberto-Pedro, l'Olimpico è un tripudio d'amore!

Serie A TIM | 3ª giornata

Venerdì 26 agosto 2022, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - INTER 3-1 (40' Anderson, 50' Lautaro, 77' Luis Alberto, 86' Pedro)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (71' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino (57' Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57' Pedro).

A disp.: Luis Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (68' Darmian), Barella (77' Correa), Brozovic, Gagliardini (77' Calhanoglu), Di Marco (68' Gosens); Lukaku (68' Dzeko), Lautaro.

A disp.: Onana, Cordaz, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Darmian, Calhanoglu, Agoumè, Asllani, Dzeko, Correa.

All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Pagliardini - Vecchi; IV° Ufficiale: Maresca; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Carbone.

Note: ammonito Milinkovic al 55', Marusic al 64', Brozovic all'83'

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio all'Olimpico! La Lazio vince contro l'Inter!

90'+6' Immobile a un passo dal gol del 4-1: alla fine Handanovic mette in out.

90'+5' Lautaro tenta ancora di impensierire la Lazio, Provedel non si fa trovare impreparato.

90'+5' Il prolungato possesso palla da parte della Lazio s'interrompe quando la palla di Cnacellieri va in out.

90'+3' Calhanoglu, servito da Lautaro, ci prova dalla distanza: blocca Provedel.

90'+1' Contropiede Lazio. Immobile per Pedro che serve Cancellieri: il nuovo acquisto della Lazio conclude in porta, la palla si perde di pochissimo al lato della porta.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 96'.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E la Lazio cala il tris con Pedro! Fondamentale Luis Alberto che serve in verticale Immobile. Quest'ultimo subisce il fallo di Darmian. Sugli sviluppi dell'azione c'è il tiro di Pedro, che non lascia scampo a Handanovic.

84' Escono Cataldi e Felipe Anderson, entrano Marcos Antonio e Cancellieri.

83' Felipe Anderson viene fermato da Brozovic, che rimedia il cartellino giallo.

80' Duello Felipe Anderson-Dzeko davanti Provedel: ma alla fine è l'attaccante dell'Inter a mettere la palla in out. Riparte la Lazio.

77' Altri due cambi per Inzaghi: escono Barella e Gagliardini, entrano Correa e Calhanoglu.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Luis Alberto riporta la Lazio in vantaggio e si prende tutto l'amore della Nord! Pedro scarica all'indietro e quella dello spagnolo è una vera magia da fuori area. Mette la palla lì dove Handanovic non può arrivare!

72' Cooling break, come avvenuto nella prima frazione di gioco.

71' Sanitari in campo per Bastoni che prende un colpo alla testa di Milinkovic.

71' Sostituzione Lazio: esce Lazzari, entra Hysaj.

70' Pedro giganteggia in campo. Alla fine subisce il fallo da Brozovic. Per l'arbitro c'è il calcio di punizione, non l'ammonizione.

68' Triplo cambio per l'Inter: escono Lukaku, Dumfries e Dimarco, entrano Dzeko, Darmian e Gosens.

68' Palla in mezzo di Felipe Anderson, ma non c'è nulla che possa arrivarci. Va in out.

66' Luis Alberto recupera un ottimo pallone e crossa all'indirizzo di Immobile, al centro dell'area di rigore: recupera l'Inter.

65' Calcio di punizione per l'Inter. Va Dimarco, c'è la presa di Provedel sulla conclusione di Skriniar con deviazione di Milinkovic.

64' Cartellino giallo esibito dall'arbitro all'indirizzo di Marusic, "colpevole" dell'intervento falloso su Gagliardini.

63' Immobile si fa tutto il campo da solo. Poi, quando sta per entrare in area di rigore, viene atterrato. Per l'arbitro non c'è fallo e fa proseguire.

61' Azione prolungata della Lazio, con Lazzari, Milinkovic e Immobile che scambiano appena al di là dell'area di rigore. Recupera Lukaku e riparte l'Inter: crossa Dumfries proprio per l'attaccante belga, ma il colpo di testa è alto sopra la traversa.

59' Milinkovic arpiona una buona palla in area di rigore, ma non tira e cerca il passaggio per il compagno. L'Inter recupera.

57' Primi cambi per la Lazio: escono Zaccagni e Vecino, entrano Pedro e Luis Alberto.

55' Dumfries rimane a terra dopo il colpo rimediato da Milinkovic: il serbo viene ammonito ed è il primo del match. Medici in campo il numero 2 dell'Inter.

52' Altra grande occasione per l'Inter. Servito Dumfries che colpisce di testa a tu per tu con Provedel, ma c'è la provvidenziale deviazione in corner del portiere.

50' L'Inter sigla il gol del pareggio con Lautaro Martinez che beffa Provedel sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Dimarco.

49' Batte Cataldi, allontana Bastoni di testa: ma il gioco era fermo per un fallo in attacco di un biancoceleste.

49' Dumfries trattiene Zaccagni. L'arbitro opta per il calcio di punizione, senza estrarre alcun cartellino giallo.

48' Batte Cataldi, ma non c'è alcun compagno per la conclusione in porta.

47' Occasione Lazio orchestrata da Lazzari che s'invola verso la porta difesa da Handanovic, verticalizza per Immobile ma c'è la deviazione di un calciatore dell'Inter. Sarà calcio d'angolo.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Inter.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45'+2' Barella a cercare Dumfries, anticipa Marusic di testa.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Dumfries punta Marusic e crossa all'interno dell'area di rigore: Provedel allontana.

43' Consulto con il Var in corso da parte dell'arbitro Fabbri. Check concluso, non c'è rigore.

42' L'Inter si lamenta per un fallo subito da Dumfries in area di rigore. L'arbitro ha fatto proseguire, ma viene richiamato dall'intera squadra di Inzaghi.

40' GOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson! Lungo lancio di Zaccagni, e Felipe che, di testa, mette la palla alle spalle di Handanovic.

39' Fallo di Skriniar su Immobile e calcio di punizione per la Lazio, che viene immediatamente "sprecata": la palla torna ai nerazzurri. Capovolgimento di fronte, e Lazzari provvidenziale in anticipo su Lukaku.

38' Provedel attento sul colpo di testa di Lukaku, servito ancora da Dimarco.

37' Azione personale di Felipe Anderson, che arretra e serve Immobile per la conclusione a colpo sicuro: c'è la parata di Handanovic.

35' Altra occasionissima per la Lazio: Felipe Anderson scambia con Zaccagni, che tira in porta. C'è una deviazione: sarà calcio d'angolo per i biancocelesti.

33' L'Olimpico si riscalda dopo l'ennesimo fallo di Barella su Zaccagni. Ancora alcun cartellino giallo.

32' Zaccagni supera Dumfries e tenta di concludere direttamente in porta: recupera la difesa.

32' Altro ballo di Lautaro su Romagnoli: i biancocelesti vorrebbero l'ammonizione, che non arriva. È sufficiente il calcio di punzione.

30' Brutto scontro tra Zaccagni e Barella, con il biancoceleste che ha la peggio. L'esterno può comunque proseguire la gara: Immobile e Sarri si lamentano con Fabbri.

28' L'Inter mantiene il pallino del gioco fino al momento in cui Zaccagni mette la palla in out. I nerazzurri ripartono dalla rimessa laterale.

26' Barella tra il tiro e il cross, devia Romagnoli: è attento Provedel che allontana coi pugni.

25' Cooling break: le due squadre di dissetano a bordo campo.

24' Alla fine calcia Cataldi, ma la palla viene allontanata dall'Inter. Immediato capovolgimento di fronte: Lautaro vede Provedel fuori dai pali e tenta l'eurogol, la palla si perde in out.

23' Skriniar entra duro su Immobile, sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Cataldi e Zaccagni pronta alla battuta.

21' Scontro Marusic-Brozovic, con il biancoceleste che ha la peggio. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

20' Lazzari per Milinkovic che crossa all'indirizzo di Immobile. Arriva per prima la difesa nerazzurra.

19' Calcio d'angolo in favore dell'Inter: Lukaku colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

18' Inter pericolosa ancora con Dumfries che chiama in causa Lautaro all'interno dell'area di rigore: il cross viene deviato in angolo.

16' Occasionissima Immobile: Zaccagni per la sovrapposizione di Marusic che poi crossa all'indirizzo dell'attaccante della Lazio. La palla si perde di pochissimo al lato della porta difesa da Handanovic.

15' Contropiede Lazio: Immobile per Milinkovic che allarga per Zaccagni, ma c'è il recupero della difesa nerazzurra. Immediato cambio di fronte, Gagliardini tenta la conclusione direttamente verso la porta ma completamente fuori misura.

14' Patric si prende gli applaudi dell'Olimpico dopo l'ennesimo anticipo, questa volta su Dimarco.

13' Dimarco crossa ancora all'indirizzo di Lukaku, c'è l'anticipo di testa di Romagnoli.

11' Inter ancora in attacco. Lautaro scambia con Lukaku che poi "gira" la palla all'indirizzo di Bastoni. La palla non arriva, riparte Provedel.

9' Ancora un buon anticipo di Patric su Gagliardini. La Lazio riparte da Provedel.

7' Dumfries prova la conclusione in porta, che poi viene deviata da Gagliardini che la rende ancor più insidiosa. C'è la presa a terra di Provedel.

5' Passaggio lungo all'indirizzo di Milinkovic, anticipato da De Vrij. Il centrocampista serbo si accascia a terra dolorante, ma è poi in grado di proseguire la partita.

4' Dimarco crossa, allontana Marusic. Sugli sviluppi della stessa azione, arriva la conclusione di Dumfries: Provedel blocca.

2' Giro palla dell'Inter, che comunque rimane nella propria metà di campo. Si avvina con Dumfries che corre sulla fascia, senza tuttavia mettere in difficoltà la difesa della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio-Inter.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Anche Igli Tare è intervenuto nel pre-partita di Lazio-Inter (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-gara di Lazio-Inter è intervenuto Felipe Anderson (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti hanno iniziato bene il proprio percorso in campionato vincendo contro il Bologna. Una settimana più tardi, contro il Torino, non si è andati oltre il pareggio. Oggi saranno impegnati nel primo big match della stagione, quello contro i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Questi ultimi, usciti vittoriosi dalle partite contro Lecce e Spezia, occupano la prima posizione in classifica a punteggio pieno. Fischio d'inizio alle 20.45.

