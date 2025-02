RIVIVI DIRETTA - Lazio-Napoli 2-2: il gol di Dia in extremis decide la partita

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 25ª giornata



Sabato 15 febbraio 2025, ore 18:00



Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-NAPOLI 1-2 (6' Isaksen, 13' Raspadori, 64' Marusic aut.)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (82' Lazzari); Rovella, Guendouzi; Isaksen (82' Tchaouna), Pedro (74' Dia), Zaccagni; Castellanos (27' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Dia, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Lazzari. All.: Marco Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (61' Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi (85' Marin); Raspadori, Lukaku. A disp.: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa. All.: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Perrotti - Rossi L.; IV ufficiale: Pairetto; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Sozza

Ammoniti: 35' Anguissa (N), 78' Juan Jesus (N), 79' Zaccagni (L), 90'+3' Rovella (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro: finisce la partita!

90'+3' Tchaouna dalla bandierina: è inguardabile ma la Lazio continua comunque a essere in possesso palla.

90+2' Noslin si fa tutto il campo poi va alla conclusione, Meret devia in angolo.

90+3' Rovella rimedia il cartellino giallo, pesante perché era diffidato e quindi salterà la prossima contro il Venezia.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

87' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! E finalmente arriva il gol della Lazio! Lo sigla Dia, esplode l'Olimpico! Zaccagni per l'ex Salernitana, che da posizione defilata mette la palla alle spalle di Meret!

85' Cambia ancora Conte: fuori Mazzocchi, dentro Marin.

82' Doppio cambio per la Lazio: dentro Lazzari e Tchaouna, fuori Tavares e Isaksen.

79' Il primo ammonito in casa Lazio è Zaccagni, che interviene fallosamente su Anguissa.

78' Massa ammonisce anche Juan Jesus, falloso ancora su Isaksen.

77' Va Tavares, ma la conclusione è quantomeno rivedibile: la palla finisce altissima sopra la traversa.

76' Scontro Isaksen-McTominay e calcio di punizione in favore della Lazio da posizione assolutamente interessante.

74' Per la Lazio esce Pedro, entra Dia.

73' Zaccagni dalla bandierina: allontana agevolmente il Napoli, Provedel s'improvvisa centrocampista e mette una palla in fondo che però arriva direttamente a Meret.

72' Isaksen si prende un bel calcio d'angolo approfittando della deviazione di Mazzocchi: va lui dalla bandierina, ma è ancora angolo, questa volta dall'altra parte della porta.

69' Calcio d'angolo in favore del Napoli, Raspadori pronto ad occuparsene. Arriva la conclusione di Rrahmani, che però si perde alta sopra la traversa.

68' Niente, si conclude il check del Var: la posizione era di fuorigioco, il gol non viene convalidato.

67' Arriva il gol di Zaccagni sulla palla messa al centro dell'area da Marusic. Ma si alza la bandierina del guardalinee per posizione di off-side del numero 10.

66' C'è un check del Var, ma è brevissimo: la rete viene regolarmente convalidata.

64' Azione prolungata del Napoli, con Politano che mette una palla perfetta al centro dell'area. Alla fine arriva l'autogol di Marusic.

62' Pedro prova la conclusione dalla distanza, ma anche in questo caso la palla finisce alta sopra la traversa!

61' Primo cambio per Conte: fuori Buongiorno, dentro Politano.

60' Forcing biancoceleste, con Tavares che mette una buona palla al centro dell'area. Zaccagni ha troppi avversari su di sé e alla fine la perde, ma la Lazio recupera immediatamente.

58' Isaksen si conquista un buon calcio d'angolo, ma dalla bandierina va Zaccagni. Sul cross del numero 10, il Napoli allontana agevolmente anche se la Lazio rimane in possesso palla.

58' Cross di Di Lorenzo in area di rigore: esce bene Provedel e fa sua la palla.

56' La Lazio vorrebbe il secodo giallo per Anguissa per una manata ai danni di Romagnoli. Dalle immagini si vede che, probabilmente, il giallo era esagerato per l'entità dell'intervento.

54' Azione perfetta di Tavares, che serve Isaksen. Il danese deve andae a colpo sicuro, ma la palla si perde alta sopra la traversa!

53' Scontro Zaccagni-Di Lorenzo, con entrambi che rimangono a terra. Calcio di punizione in favore della Lazio senza ammonizione per il calciatore azzurro.

52' L'arbitro vede l'irregolarità nell'intervento di Zaccagni su McTominay: calcio di punzione in favore del Napoli, che però non diventa pericoloso per i biancocelesti.

51' Provedel respinge sulla conclusione di Lukaku!

50' Napoli in attacco con Anguissa, che però si porta la palla direttamente in out. A Provedel il compito di rimetterla in gioco.

47' Bel passaggio in verticale di Zaccagni a Noslin, ma la palla è troppo lunga e l'ex Verona non riesce ad arrivarci.

45' Fischia l'arbitro: si riparte col secondo tempo all'Olimpico!

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Napoli.

45'+1' Calcio d'angolo per la Lazio: Zaccagni dalla bandierina per Tavares, che chiama in causa direttamente Isaksen, ma Anguissa anticipa. Non arriva neanche il secondo corner, perché l'ultimo tocco è del danese.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Va Tavares: la palla è lunga per Romagnoli che prova a intercettarla, senza successo. Finisce in out, a Meret il compito di rimetterla in gioco.

44' Zaccagni intercetta il passaggio di Rrahmani, che poi interviene fallosamente sul numero 10. Calcio di punizione in favore della Lazio appena fuori dall'area di rigore.

39' Azione pericolosa della Lazio, orchestrata da Pedro, che recupera un buon pallone e si fa praticamente tutto il campo. Lascia la conclusione a Zaccagni, che inciampa mentre sta calciando. Sulla ribattuta ci prova Rovella, Meret devia in angolo.

37' Polemiche in campo per la scelta dell'arbitro d'interrompere un'azione potenzialmente pericolosa della Lazio sull'intervento di Isaksen su Mazzocchi, reputato falloso.

35' Il primo cartellino giallo del match lo rimedia Anguissa, che interviene fallosamente su Zaccagni, interrompendone la corsa.

34' L'arbitro vede un intervento falloso di Gila su McTominay e concede il calcio di punizione al Napoli, senza ovviamente estrarre il cartellino.

29' Rovella atterrato da Lukaku, che chiede subito scusa. Punizione per la Lazio in questa fase del match, con entrambe le squadre che hanno un buon possesso ma che non riescono più a rendersi pericolose.

27' Si concretizza il campo: fuori Castellanos, dentro Noslin.

26' Taty non può proseguire la gara: pronto ad entrare al suo posto Noslin.

24' L'azione termina con il fallo laterale in favore del Napoli. Problemi per Castellanos che rimane a terra al centro del campo: staff medico in campo per accertarsi delle sue condizioni.

23' Buon recupero di Guendouzi al centro del campo. Poi il francese sbaglia il passaggio, Lobotka intercetta e il Napoli riprende il possesso.

19' Servito Pedro da lontanissimo, lo spagnolo finisce a terra dopo l'intervento di Buongiorno. Sbraccia all'indirizzo dell'arbitro, che però non riscontra irregolarità.

18' Atterrato Castellanos, punizione per la Lazio. Poi qualche scintilla tra Isaksen e Juan Jesus, l'arbitro li divide e fa proseguire il gioco.

16' Castellanos prova la conclusione dalla distanza: la palla si perde al lato della porta difesa da Meret.

13' Arriva il gol del pareggio, lo sigla Raspadori, che scambia bene con Lukaku: Provedel c'arriva, ma la palla finisce comunque in porta, sotto le gambe del portiere biancoceleste.

12' Il Napoli prova a farsi vedere sul fronte opposto: bravissimo Marusic ad anticipare tutti e chiamare in causa Provedel col colpo di testa.

9' Lazio che prova a ripartire all'altezza del cerchio di centrocampo, poi Rovella viene atterrato da Anguissa. L'arbitro fischia il fallo, punizione.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!! La Lazio si porta in vantaggio con Isaksen. Conclusione dalla lunghissima distanza e Meret completamente spiazzato!

6' Isaksen dalla bandierina: la difesa del Napoli è attenta e allontana il pericolo, ma la Lazio rimane in possesso.

5' Zaccagni e Tavares sul punto di battuta: alla fine va il numero 30, che calcia direttamente in porta. Arriva la deviazione di Meret in calcio d'angolo.

4' Isaksen viene atterrato al limite dell'area di rigore da Lobotka: calcio di punizione da posizione interessantissima per la Lazio.

2' Lazio in possesso palla in questa primissima fase della partita: ma è forte il pressing del Napoli, e i biancocelesti hanno difficoltà a superare la metà del campo.

1' Fischia l'arbitro Massa: inizia in questo momento la partita tra Lazio e Napoli.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Napoli, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 per il fischio d'inizio del match.

