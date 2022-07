RIVIVI DIRETTA - Lazio - Triestina 3-1: apre Immobile, Bertini per il tris biancoceleste!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole pre-campionato

Stadio Zandegiacomo Auronzo di Cadore

Domenica 17 luglio, ore 18.00

LAZIO - TRIESTINA 3-1 (25' Immobile rig., 62' Basic, 65' Gomez, 83' Bertini)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO PRIMO TEMPO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson.

LAZIO SECONDO TEMPO (4-3-3) - Maximiano (60' Adamonis); Marusic, Gila, Casale, Radu; Basic, Cataldi, Milinkovic (60' Bertini); Romero, Cancellieri, Pedro.

TRIESTINA PRIMO TEMPO (4-4-2) - Mastrantonio; Ghislandi, Riccardi, Sabbione, Sarzi Puttini; Furlan, Crimi, Ala-Myllymaki, Rocchetti; Adorante, De Luca.

SECONDO TEMPO

90' Triplice fischio, finisce Lazio - Triestina.

90' Clamorosa occasione per la Triestina: la conclusione di Pellacani si perde altissima sopra la traversa.

88' Luka Romero e Bertini scambiano in area di rigore, nessuno dei due però arriva alla conclusione in porta.

85' La Triestina non molla e prova ad attaccare, ma la conclusione si perde alta sopra la traversa.

83' GOOOOOOOOOL! Calcio d'angolo per la Lazio. Batte Cataldi dalla bandierina, la palla arriva a Bertini che conclude a giro col destro sul palo lontano.

79' Possesso palla della Lazio sulla trequarti: adesso la squadra cerca di controllare il gioco con il palleggio.

77' La Triestina ci crede e prova ad arrivare al pareggio. Calcio di punizione alto sulla traversa.

75' Calcio di punizione per la Lazio: Cataldi calcia sul secondo palo ma il difensore mette in angolo. Cancellieri prova la girata ma il suo tiro esce altro sopra la traversa.

74' Altro fallo subito da Luka Romero, che era arrivato nettamente in anticipo sull'avversario.

71' Cancellieri si libera al limite dell'area e calcia con il mancino: tiro deviato in angolo.

70' Calcio d'angolo per la Lazio: Basic stacca al centro dell'area da solo ma non c'entra lo specchio.

68' La Lazio vicina al tris: questa volta tocca a Radu colpire la traversa.

65' Da calcio di punizione Guido Gomez beffa Adamonis e accorcia le distanze: ora il risultato è 2-1.

64' Mario Gila interviene fallosamente al limite dell'area di rigore: sarà calcio di punizione in favore della Triestina.

62' GOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Toma Basic, servito magistralmente da Cancellieri.

60' Escono Maximiano e Miinkovic, entrano Adamonis e Bertini.

59' Tiro dalla distanza di Milinkovic, si spegne sul fondo a un soffio dal palo della porta difesa da Martinez.

56' La Lazio alza il pressing con Basic, ma la Triestina esce bene palla al piede.

54' Ottimo intervento di Adam Marusic che interrompe il contropiede della squadra avversaria.

52' Basic mette una palla interessante in area di rigore. Sugli sviluppi della stessa azione, Cataldi fa fallo. Riparte la Triestina.

50' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Cataldi, Milinkovic di testa ma la difesa avversaria non lascia passare la palla.

48' Traversa di Marusic, che dalla fascia si accentra e lascia partire il sinistro!

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Le squadre vengono rivoluzionate. Entrambi gli allenatori cambiano praticamente ogni interprete in vista del secondo tempo del match.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo del match.

45' Felipe Anderson per Immobile, che calcia a colpo sicuro in porta: Ghislandi salva sulla linea.

43' Dalla bandierina calcia Luis Alberto, ma nella stessa azione s'accendono gli animi tra Milinkovic e Sabbione, Romagnoli fa da pacere.

42' Immobile fino alla fine, ma poi viene atterrato in area. Per l'arbitro c'è solamente calcio d'angolo.

41' Ancora un ottimo intervento di Romagnoli in chiusura, ma con cui fa alzare alcune zolle dello Zandegiacomo.

40' Prosegue l'azione della Triestina fino all'intervento di Luis Alberto, che subisce fallo. Riparte la Lazio.

37' Dopo aver calciato dalla bandierina Luis Alberto mette al centro una buona palla, arpionata da Romagnoli che però trova l'avversario.

36' Immobile viene servito sulla corsa direttamente dalla rimessa laterale. Interviene Riccardi mettendo la palla in corner.

34' Lazzari subisce fallo all'altezza del centrocampo. Sarà calcio di punizione per la Lazio: Patric riparte.

28' Felipe Anderson per Lazzari, che però rimedia una gomitata da parte dell'avversario. L'esterno rimane a terra, ma per l'arbitro non c'è fallo.

27' Applausi per Romagnoli che interviene in scivolata fermando un'azione potenzialmente pericolosa della Triestina.

25' GOOOOOOOOOL! Immobile non sbaglia dal dischetto, come accaduto invece nell'amichevole contro il Dekani. Biancocelesti in vantaggio!

24' immobile atterrato in area di rigore da Sarzi, l'arbitro non è dubbio: sarà tiro dagli undici metri.

24' Zaccagni cerca l'uno-due con Milinkovic: la giocata non si chiude per l'intervento dell'avversario.

23' Ottimo recupero di Marcos Antonio davanti all'area di rigore: pallone strappato a De Luca

21' Immobile prova l'azione personale, ma Sabbione è bravo a fermarlo appena entrato in area di rigore.

19' Il Sergente arriva sul fondo e prova il cross potente verso il centro, ma la traiettoria è alta per tutti.

18' Ennesimo fallo subito da Milinkovic, che si rialza come se non fosse successo nulla.

17' Buona conclusione di Luis Alberto, Mastrantonio respinge senza problemi.

15' Maximiano esce dalla propria area per recuperare il pallone e impostare da dietro.

12' Contrasto duro tra Immobile e Riccardi, ma per l'arbitro non c'è fallo. Il capitano della Lazio si lamenta senza risultati.

11' Felipe Anderson recupera palla ma subisce fallo prima che possa ripartire in contropiede.

10' Immobile per Luis Alberto, ma lo spagnolo cerca un passaggio di troppo e gli avversari recuperano.

9' Milinkovic recupera un ottimo pallone a centrocampo: ma interviene di scivolata Sarzi che fa ripartire la Triestina.

8' Sabbione rimane a terra dopo aver subito fallo da Felipe Anderson. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Triestina.

6' Romagnoli cerca Milinkovic e Felipe Anderson in area di rigore, ma la palla si perde in out senza esser arpionata da nessuno dei due.

4' Luis Alberto rimane a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario. Lo spagnolo rimedia un pestone, è dolorante ma si rialza solo qualche secondo: è pronto per riprendere la gara.

3' Marcos Antonio tenta la conclusione da fuori area ma la palla si perde alta sopra la traversa. Il brasiliano chiede poi scusa ai compagni per non averli chiamati in causa.

2' Milinkovic scambia con Felipe Anderson in verticale, ma il passaggio è troppo lungo: la palla finisce in out.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Lazio - Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Entrambe le squadre sono in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - In campo solamente i tre portieri: Alia, Adamonis e Maximiano. Tutti lavorano agli ordini di Grigioni e Nenci.

Tutto pronto allo Zandegiacomo per Lazio - Triestina, terza amichevole stagionale dei biancocelesti nella splendida cornice di Auronzo di Cadore. Dopo la seduta d'allenamento svolta questa mattina, in quello che è il dodicesimo giorno di ritiro, la squadra di Maurizio Sarri è pronta per scendere nuovamente in campo. Il fischio d'inizio è fissato alle 18. Nel frattempo, le tribune dello stadio si stanno riempiendo con i tifosi arrivati tra le Tre Cime di Lavaredo per seguire i calciatori.

