RIVIVI LA DIRETTA - Juventus - Lazio 3-1: Correa illude, Morata cala il tris

Serie A TIM 2019-2020, 26ª giornata

Juventus - Lazio 2-1 (14' Correa, 39' Rabiot, 57' e 59' Morata)

Sabato 6 marzo, ore 20.45

Allianz Stadium di Torino

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (81' Pereira), Hoedt, Acerbi; Lulic (54' Patric), Milinkovic, Leiva (54' Escalante), Luis Alberto (81' Caicedo), Fares; Correa, Immobile (81' Muriqi). A disp.: Strakosha, G. Pereira, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Shehu. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (69' McKennie), Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa (82' Bonucci), McKennie, Rabiot, Ramsey (69' Arthur); Kulusevski (90+1 Di Pardo), Morata (69' Ronaldo). A disp.: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, De Marino, Fagioli, Peeters, Ake. All.: Andrea Pirlo.

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Ammoniti: 80' Acerbi (L),

SECONDO TEMPO

90+3 Triplice fischio dell'arbitro, finisce la sfida.

90+1 Ultima sostituzione per Pirlo: esce Kulusevski, entra Di Pardo.

90' Vengono comunicati in questo momento i minuti di recupero: si giocherà fino al 93'.

90' Ancora corner, batte sempre Andreas Pereira: la conclusione di Fares finisce sull'esterno della porta.

89' Milinkovic crossa per Correa, che conclude ma il tiro viene deviato: calcio d'angolo per la Lazio.

87' Kulusevski si guadagna un pericoloso calcio di punizione dopo il fallo fatto da Escalante.

84' Contrasto Bernanrdeschi - Patric, Massa opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

82' Cambio anche per i bianconeri: Chiesa lascia spazio a Bonucci.

81' Triplo cambio per Inzaghi: escono Marusic, Luis Alberto e Immobile, entrano Pereira, Caicedo e Muriqi.

80' Il primo cartellino giallo è per Francesco Acerbi, che trattiene Rabiot.

79' Occasione Lazio con Correa, che s'invola verso la porta e conclude: ma il tiro si perde fuori.

78' Milinkovic interviene in ritardo su Bernardeschi: calcio di punizione per la Juventus.

76' Ci prova anche Milinkovic, che scivola nel momento del tiro. La palla si perde abbondantemente al lato della porta.

75' Immobile ci prova dalla lunghissima distanza, Szczesny allontana. Patric si avvicina alla palla, ma è in una posizione di off-side: si alza la bandierina e l'arbitro ferma l'azione.

74' Correa pensa di concludere direttamente in porta, sprecando una potenziale buona occasione per la Lazio di recuperare la sfida.

73' Tentativo di cross di Fares, e deviazione di Chiesa in calcio d'angolo.

72' Correa tenta di penetrare in area, Arthur mette la palla in corner. Luis Alberto dalla bandierina, tutto facile per Szczesny.

71' Luis Alberto per Immobile all'interno dell'area di rigore, ma c'è una buona copertura dei bianconeri.

69' Tripla sostituzione per Pirlo: escono Morata, Cuadrado e Ramsey, entrano Ronaldo e McKennie e Arthur.

66' Chiesa torna a impensierire la difesa della Lazio, con una conclusione insidiosa che però arriva tra i guantoni di Reina.

61' Scintille tra Marusic e Chiesa, con l'arbitro che riesce a riportare un clima più sereno tra i due.

59' Morata trasforma il calcio di rigore: la Juventus cala il tris.

59' Ingenuità di Milinkovic, che interviene fallosamente su Ramsey in area: l'arbitro non ha dubbi, sarà calcio di rigore per la Juventus.

57' Contropiede perfetto della Juventus che parte dall'anticipo di Chiesa. Morata, seguito da Hoedt, va in porta battendo Reina.

54' Doppio cambio per Inzaghi: escono Leiva e Lulic, entrano Escalante e Patric.

53' Alex Sandro verticalmente per Chiesa, ma Milinkovic anticipa. Il gioco era comunque fermo per posizione di off-side del bianconero.

51' Luis Alberto per Milinkovic. Il 'Sergente' colpisce di testa, ma la palla va sulla traversa,

51' Stupenda progressione di Correa, Szczesny salva la Juventus!

50' Luis Alberto apre per Milinkovic in area di rigore, Alex Sandro allontana

49' Provvidenziale intervento di Reina su Chiesa, che si rende protagonista di una giocata meravigliosa. In area di rigore si beffa di Marusic e della retroguardia biancoceleste.

48' Bernardeschi calcia dalla bandierina, Immobile allontana.

47' Tentativo di cross di Chiesa, e deviazione di Leiva: sarà calcio d'angolo per la Juventus.

46' Luis Alberto verticalizza per Immobile, ma la retroguardia della Juventus protegge l'uscita di Szczesny.

45' Fischio di Massa, si riparte!

SINTESI PRIMO TEMPO

La Lazio inizia alla grande, con venti minuti in cui è superiore agli avversari sotto tutti i punti di vista. Al quarto d'ora arriva anche il gol, siglato da Correa. Il 'Tucu' sfrutta al meglio l'errore di Kulusevski, salta Demiral e beffa Szczesny. Al 24' sono veementi le proteste della Juventus per il fallo di mano di Hoedt in area di rigore. L'arbitro attende il check del Var, per poi far riprendere il gioco. Il pareggio arriva al 39' con Rabiot che, da posizione defilatissima, sorprende Reina.

PRIMO TEMPO

45' Intervento di Milinkovic su Danilo. Qui si chiude il primo tempo di Juventus - Lazio.

44' Grande azione della Lazio, con Fares che torna a concludere in porta. L'algerino conclude col sinistro, la palla esce di poco.

43' Acerbi crossa in area di rigore. Tentativo di sponda di Milinkovic per Immobile, ma Szczesny esce bene.

42' Duello Marusic - Chiesa, con il bianconero che fa fallo: riparte la Lazio con Reina.

39' Pareggio Juventus. Morata riceve la palla, si gira e serve Rabiot che da posizione defilatissima sorprende Reina.

37' Calcia Bernardeschi, Morata colpisce di testa senza inquadrare la porta.

36' Morata per Bernardeschi, che finisce a terra dopo il fallo di Lulic ai suoi danni. Massa dà il calcio di punizione alla Juventus.

34' Brutto intervento di Alex Sandro su Correa, e calcio di punizione in favore della Lazio.

33' Contropiede Lazio con Luis Alberto che serve in velocità Immobile: Cuadrado recupera.

31' La Juventus si rende ancora pericolosa. La conclusione di Ramsey finisce larga al lato della porta difesa da Reina.

29' Kulusevski per Ramsey che s'inserisce bene. Il calciatore, su pressione di Leiva, lascia scivolare il pallone in out.

28' Dagli sviluppi del cross, prima Milinkovic e poi Luis Alberto allontanano il pericolo.

27' Cross di Bernardeschi e deviazione di Hoedt: calcio d'angolo per la Juventus.

24' Veementi proteste di Chiesa che si lamenta per un fallo di mano di Hoedt in area di rigore. Dopo il check del Var, l'arbitro lascia giocare non optando per il tiro dagli undici metri.

23' Ottimo cross di Cuadrado, Hoedt svetta in area di rigore e allontana con un colpo di testa.

22' La Lazio torna a farsi vedere dalle parti di Szczesny. Questa volta ci prova Luis Alberto, ma il portiere bianconero non viene sorpreso.

21' Kulusevski mette la palla al centro dell'area: Leiva appoggia su Hoedt che allontana.

20' Intervento irregolare di Rabiot su Lulic, e calcio di punizione per la Lazio.

19' Milinkovic, servito da Luis Alberto, prova a concludere direttamente in porta: Szczesny è attento e arriva sul pallone.

19' Sono secondi di possesso Juventus, che gira la palla ma non si avvicina alla porta difesa da Reina.

14' GOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio. Correa la mette dentro sfruttando il clamoroso errore di Kulusevski, saltando Demiral e battendo Szczesny.

12' Sul contropiede bianconero, provvidenziale l'intervento di Leiva in area di rigore, che interrompe una pericolosissima azione della Juventus.

12' Luis Alberto tenta la giocata verticale, chiude Alex Sandro.

10' Lulic serve Correa, ma Alex Sandro vince il duello con l'argentino e fa ripartire i suoi.

8' Va Milinkovic col destro, la palla esce di un soffio!

7' Intervento falloso di Kulusevski su Correa. L'arbitro Massa ferma il gioco e concede alla Lazio un pericoloso calcio di punizione.

6' Luis Alberto per Immobile che mette una palla interessante al centro dell'area: la retroguardia bianconera aggancia e spazza.

5' Buona ripartenza della Lazio "ispirata" da Acerbi. Acerbi s'invola sulla fascia ma il tiro del 'Tucu' viene murato da Demiral.

4' Primo squillo della Lazio con Mohamed Fares che sfrutta al meglio l'ingenuità di Cuadrado. L'algerino conclude in porta ma la palla si perde di poco alta sopra la traversa.

3' Danilo prova a lanciare verticalmente Kulusevski. Il bianconero aggancia ma mette la palla fuori.

1' Fares scambia con Acerbi ma poi, su pressione di Cuadrado, mette la palla in out. Riparte la Juventus.

1' Fischio di Massa, inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Squadre in campo e giocatori schierati poco prima di ascoltare l'inno della Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-partita del match, Francesco Acerbi ha presentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Partita fondamentale per la Champions. Sul mio ruolo dico..." (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Juventus e Lazio, valida per la 26esima giornata di Serie A. Dopo la doppia sconfitta contro Bayern e Bologna, e la gara non disputata col Torino, gli uomini di Inzaghi sono chiamati a tornare a fare qualche punto per poter lottare fino alla fine per i posti validi per la Champions. Per gli uomini di Pirlo, al terzo posto in classifica insieme all'Atalanta, diventa decisiva per la corsa scudetto la sfida di questa sera. In vista c'è il ritorno della sfida Champions contro il Porto, in programma martedì 9 marzo. Presenti, dunque, tutti gli elementi per rendere la sfida dell'Allianz un vero spettacolo!

